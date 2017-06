San Luis recibe a Newman, en el destacado de la fecha

Los Tilos y la U, en Primera A, serán locales de San Carlos y San Albano, respectivamente

Se jugará esta tarde la quinta fecha del Top 12, en el cual los equipos platenses buscarán sendos triunfos para escapar de los puestos del fondo de la tabla.

San Luis que la semana pasada tuvo en Tortuguitas un partido para el olvido frente a Alumni, tendrá esta tarde la oportunidad de redimirse frente a Newman en su cancha de 27 y 520 y salir de la incómoda posición en la tabla de posiciones en la que está: último. Para eso su entrenador José Altube pondrá en cancha el siguiente equipo: Alan Oubiña, Gastón Giménez y Rodrigo Oubiña; Cristian Elías y Pedro Giannini; Manuel Gnecco, Mariano Aguilar y Facundo Gnecco, Martín Aereboe y Felipe Campodónico; Eduardo Ruesta, Juan Campodónico (C) y Facundo Gibert; Robertino Fileni y Facundo Cúccolo.

En tanto que La Plata, que el sábado pasado consiguió en Gonnet la primera victoria del torneo, frente al SIC; esta vez viajará hasta Don Torcuato para chocar con Hindú, en lo que será de seguro un partido de alto voltaje para el Canario; Julio Brolese, el DT amarillo pondrá en cancha el siguiente quince: Juan Della Salda, Martín Fontán y Ariel Del Cerro; Tomás Roán y Federico Stein; Carlos Mendieta, Juan Rico y Manuel Dacal; Juan Pedro Piñeyro y Francisco Capellani; Máximo Casaro, Pablo Molina, Iván Albina, Diego Bourdin y Federico Sica.

“VAN POR MAS EN PRIMERA A”

En el marco de la octava fecha del Torneo de Primera A Universitario, que viene de ganarle a Champagnat en la localidad de Pilar; tendrá hoy otro choque frente a un rival directo: San Albano. La U irá con: Gabriel Sereno, Facundo Poncetta, Juan Mercapide; Guido Pau, Nicolás Terminiello; Jerónimo Almeida (C), Fabio Urréjola, Felipe Damioli; Lautaro Alvarez, Ramiro Alvarez; Agustín Alessandrini; Patricio Cachaza, Fernando Fernández, Juan Vidal, Valentín Darhampé.

En tanto Los Tilos, que sumó la fecha pasada la cuarta victoria al hilo en el campeonato, tendrá la chance esta tarde de continuar su levantada frente a San Carlos en su predio de 21 y 522. El conjunto del Tano Fioravanti y Ramiro Bernal irá con: Nicolás Formigo, Hernán Ochoteco, Alejo Brem; Manuel Castagnet, Manuel Ronga; Federico Castilla, Juan Ron, Bautista Gatti; Facundo Mendy, Juan Ignacio Sarasola, Lucas García Urrutia, Bautista Assereto, Gerónimo Assereto, Nicolás Fernández, Mateo Tuculet (C). Arbitro: Tulio Marchetto. Horario: 15:30. Cancha: Los Tilos.

ALBATROS Y BERISSO

En tanto Albatros que viene de ganar con un try en la última jugada de Bruno Balatti ante CASA de Padua en Hernández, hoy visitará a Vicentinos por la octava fecha de la Primera C. El equipo de la dupla Ramos Alvelo-Maglio saldrá con: Agustín Cicchino, Francisco Demicheli y Pedro Amieva; Sebastián Lombardi y Juan Manuel Kiramarios; Sebastián Valdovinos, Mauricio Valdovinos y Josué Bisceglia (C); Federico Martinetto y Bruno Balatti; Facundo Santín, Gastón D´Angelis, Emiliano Elizondo, Ian Mac Dougall y Santiago Lambre.

Finalmente por la sexta fecha de la Tercera División, Berisso Rugby Club cedió la localía y visitará a Old Georgian. El conjunto de la Ribera irá con: Néstor Slobdean, Omar Medina, Agustín Marcenaro; Alejandro Ferrari y Emiliano Andrade; Manuel Montero, Emanuel Pradelli y Ezequiel Peters; Leandro Puglia, Gastón Fernández Sosa, Benjamín Lurbe, Martín Cironi, Julián Flores, Pedro Parera y Esteban Sosa.