Santa recibe a SIC y la “U” va por TV

Se jugará hoy una nueva fecha del torneo Metropolitano de hockey sobre césped. En lo que respecta a las damas, Santa Barbara “A” buscará recuperarse cuando -desde las 16- reciba a SIC, en el marco de la máxima categoría.

El equipo de Gonnet ocupa la novena colocación con 12 unidades; mientras que el equipo de San Isidro llega con un punto menos. Cabe destacar que el “verde” no contará con “Majo” Granatto, ya que se encuentra con Las Leonas en Londres para disputar una serie de amistosos.

A todo esto, los caballeros de Universitario “A” (9) se presentarán en cancha del Cenard para enfrentar a Lomas “A” (15) por el torneo de Primera División. El encuentro de la “U”, que buscará cortar una racha de dos derrotas consecutivas, será televisado a partir de las 18 por la señal de cable de DeporTV.

EL RESTO DE LA FECHA

En lo que respecta al resto de los partidos de damas de los equipos de nuestra ciudad, en las diferentes categorías, se detallan a continuación:

Primera C: Sociedad Hebraica (20, tercero) vs Santa Bárbara “B” (21, segundo a tres puntos de San Fernando “B”); SAGLZ (8, décimo segundo) vs Estudiantes “A” (9, undécimo) y Universitario “A” (15, octavo) vs Hindú (13, noveno).

Primera D1: Universitario “D” (14, noveno) vs BANADE (14, octavo) y CASI “B” (14, sexto) vs Universitario “B” (17, cuarto). Ambos encuentros se pondrán en marcha a partir de las 13.

Primera E2: Los Matreros (12, décimo) vs Santa Bárbara (19, tercero).

Primera E3: San Luis “A” (15, sexto) vs Banfield “B” (14, séptimo).

Primera F1: Estudiantes “B” (18, séptimo) vs Centro Naval “B” (21, quinto).

Primera F3: Lanús “B” (20, tercero) vs Santa Bárbara “E” (19, cuarto) y Deportivo Francesa “B” (9, duodécimo) vs Universitario “C” (16, séptimo).

Primera F4: Las cañas RC (8, décimo tercero) vs San Luis “B” (14, séptimo) y Santa Bárbara “D” (23, único puntero e invicto) vs Ferro “B” (17, sexto).