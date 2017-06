"Jugamos contra un rival que hoy nos superó, hubiera sido injusto empatar”

El DT de Estudiantes, Nelson Vivas, analizó el encuentro ante Lanús y aseguró que se perdió ante “uno de los mejores equipos del campeonato”



“Lanús es uno de los mejores equipos del campeonato, que trabaja una idea y sabe lo que quiere", comenzó diciendo el técnico pincharrata.



En ese sentido, manifestó que "jugamos contra un rival que hoy nos superó” y que a pesar de haber generado situaciones de gol “hubiera sido injusto empatar".



"No estamos a la altura de lo que es capaz de generar” el Granate ”pero tuvimos nuestras chances", agregó.



Para Vivas, una de las claves estuvo en "la diferencia de intensidad en la presión sobre la salida elaborada”, que “nosotros no pudimos sostenerla".



En tanto, señaló que mantener dos puntas afecta al rendimiento: "Nosotros trabajamos con ellos (los jugadores) en la semana, vemos que jugando con dos delanteros el equipo sufre más".



Asimismo, remarcó que "venimos de un desgaste grande, los chicos de la Sub 20 llegaron el martes a la noche".



El entrenador se refirió también a la injusta expulsión de Santiago Ascacibar, y al respecto dijo que el volante “va con violencia pero no hay mala intención, después miraremos la imagen de nuevo".



Por último, indicó que en la semana "vamos a tratar de descansar para llegar al partido con Belgrano lo mejor posible".