Unión-Newell´s y Rosario Central-Colón

Newell’s, de buena campaña en el torneo y con graves problemas en sus finanzas, visita hoy a Unión, que acumula ocho partidos sin victorias.

El encuentro se jugará a partir de las 19.30 en la cancha de Unión, será arbitrado por Fernando Espinoza y transmitido por la Televisión Pública Argentina.

También van a jugar hoy Tigre vs. Vélez (a las 14); Temperley vs. Talleres (a las 16:15) y Central vs. Colón (a las 19:30). El equipo “leproso” tiene 48 puntos, se ubica tercero detrás de Boca (53) y River (52), y resignó terreno en la lucha por el título con tres derrotas seguidas ante Independiente (4-2), Central (3-1) y Boca (1-0), pero se recuperó la semana pasada cuando le ganó a Olimpo (3-2).

Por su parte, el presidente de Newell´s, Eduardo Bermúdez, salió ayer al cruce de los reclamos económicos que realizan jugadores y cuerpo técnico por el dinero adeudado, y consideró que “primero está Boca, segundo River y tercero Newell’s, con dos pesos con veinte”. “Sin un peso, tenemos 27 equipos abajo que gastaron 15 ó 20 millones de dólares”, sostuvo Bermúdez durante una conferencia de prensa.