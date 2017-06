CRIBA defiende el liderazgo ante el difícil CRISFA

| Publicado en Edición Impresa

CRIBA, el nuevo líder del torneo Apertura de la Liga Amateur, y uno de los firmes aspirantes a llevarse el premio mayor, buscará esta tarde consolidarse al frente de las posiciones cuando a partir de las 15:30 reciba en su predio de 2 y 611 al siempre complicado CRISFA, décimo en las posiciones, en uno de los partidos de la décima fecha.

El equipo “azulado”, que estrenará justamente hoy su nueva condición de puntero, después de su victoria del pasado fin de semana y del traspié de Estrella, sabe que su objetivo de llevarse el Apertura depende pura y exclusivamente de su potencial futbolístico. Si bien aún queda mucha tela para cortar, el equipo de Novarini/Parrado ya se perfila para pelear el título hasta el final.

En otro de los choques destacados, Estrella, que comandó las posiciones hasta la fecha anterior, buscará recuperarse de los últimos sinsabores, cuando en 8 y 169, de Berisso, enfrente al Círculo Cultural Tolosano.

La décima fecha se completa así: Fomento vs. San Lorenzo (VC) (58 y 132); Brandsen vs. Villa Lenci (52 y 161); Porteño vs. Alianza (Mitre y Alsina, Ensenada); San Martín vs. Curuzú Cuatiá (58 y 145); Everton vs. La Plata FC (7 y 629) y Villa Montoro vs. ADIP (96 y 118).

PRIMERA B

En cuanto al torneo de ascenso, el solitario y cómodo líder, Comunidad Rural visita desde las 15:30 a Unidos de Olmos, en 43 y 184. Los demás partidos serán: Tricolores vs. CF. Ringuelet (4 y 94); Peñarol-Alumni (203 y 39); Romerense-Pol. Gonnet (168 y 517); Independiente (A)-Las Malvinas (207 y 515); Asociación Iris-Talleres (143 y 517) y For Ever-Argentino (J) (70 y 148).