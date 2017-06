No fue el mejor sábado

| Publicado en Edición Impresa

Una dura derrota sufrió el equipo femenino de Santa Bárbara “A” al caer por goleada ante SIC por 6 a 0, en Gonnet. El partido correspondió a la décima fecha del torneo Metropolitano de hockey de Primera División. Cabe destacar que en el conjunto local no actuó María José Granatto, ya que el jueves pasado partió hacia Londres con el seleccionado, donde Las Leonas disputarán una serie de amistosos.

Por su parte, los caballeros de Universitario “A” también perdieron ayer por la noche de manera abultada frente a Lomas al ser derrotado 7 a 1, por la máxima categoría del hockey masculino. El único gol de la “U” del partido, que se jugó en la cancha sintética del Cenard, lo marcó Isidro De Carli.

El resto de los clubes de la ciudad: Primera C: Sociedad Hebraica 2, Santa Bárbara “B” 3 (Priscila Montalvo -2- y Juana Magliano); SAG de Lomas de Zamora 3, Estudiantes “A” 2 (María Bulacio y Belén Pardo) y Universitario “A” 1 (Belén Ponce Padín), Hindú 1. En el caso de Santa, con la victoria, se subió a la punta, que comparte junto a San Fernando “B” (24 puntos).

Primera D1: Universitario “D” 1 (María Virginia Sambucetti), BANADE 3 y CASI “B” 2, Universitario “B” 1 (Melina Ruata).

Primera E2: Los Matreros 2, Santa Bárbara “C” 1 (Florencia Vaudagna).

Primera E3: San Luis “A” 0, Banfield “B” 2.

Primera F1: Estudiantes “B” 2 (Josefina Occhipinti y Florencia Espinoza), Centro Naval “B” 7.

Primera F3: Lanús “B” 2, Santa Bárbara “E” 0 y Deportivo Francesa “B” 3, Universitario “C” 2 (María Belén Gómez y Juana Zabaleta).

Primera F4: Las Cañas RC 1, San Luis “B” 0 y Santa Bárbara “D” 2 (Ailin Moyano y Ana Belén Saleme), Ferro “B” 1. Santa marcha como único puntero e invicto.

LOS CABALLEROS

A todo esto, los caballeros disputarán hoy -desde las 16- el resto de la fecha del torneo. En Primera División, Santa Bárbara “A” (19 puntos, cuarto) buscará recuperarse cuando reciba a Qulmes “B” (3, último), en su cancha de Gonnet.

Por su parte en la Primera B jugarán: Buenos Aires Christian School (7, décimo octavo) vs Estudiantes (10, décimo cuarto); Universitario “B” (15, duodécimo) vs MDQ de Mar del Plata (20,décimo), a partir de las 14:30, y Berazategui (11, décimo séptimo) vs Santa Bárbara “B” (13, décimo tercero).

A todo esto, las damas también tendrán actividad en la jornada de hoy. En Primera F5, Gimnasia (10, octavo) visitará a Santa Angela (13, quinto), en cancha de Mariano Moreno; mientras que por la Primera F6, Estudiantes “C” recibirá a Racing Club “B” -ambos suman 3 puntos-, en el Country Club de City Bell.