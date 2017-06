Tirante, en el cuadro principal de Roland Garros

| Publicado en Edición Impresa

Thiago Agustín Tirante superó la “Qualy” y se metió en el cuadro principal del torneo Juniors de Roland Garros. El tenista platense hará su debut en el Grand Slam hoy a las 9 frente al estadounidense Sam Riffice, en uno de los partidos de la primera ronda del Abierto de Francia, que se pondrá en marcha durante esta jornada. Tirante, de 16 años, accedió al cuadro principal tras disputar el corte clasificatorio. En dicha instancia superó en primer lugar al ruso Mikhail Sokolovsky por 4-6, 7-5 y 6-2; mientras que después hizo lo propio con el colombiano Nicolás Mejía por 6-4 y 7-5 lo que lo habitó para jugar la primera ronda del torneo parisino.

Thiago Tirante será uno de los cinco integrantes de la “Legión Argentina” Juniors que participará este año en el polvo de ladrillo de Roland Garros, ya que además del platense entre los varones, lo harán Juan Pablo Grassi vs Matteo Martineau (Francia), Alex Heller vs Alexandre Rotsaert (Estados Unidos) y Sebastián Báez vs Blake Ellis (Estados Unidos); mientras que en la rama femenina habrá una única representante de nuestro país, María Lourdes Carlé que se medirá en el debut ante la rusa Amina Anshba.

“Me siento bien y muy contento por haber superado la Qualy. No fue sencillo, porque me tocaron dos rivales durísimos, pero por suerte pude sacar adelante ambos partidos. Sin lugar a dudas esto me da mucha confianza y trataré de llegar lo más lejos posibles aunque sé que no será nada fácil”, subrayó el tenista platense en diálogo con este medio desde París.