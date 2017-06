Estudiantes perdió por un error y su falta de gol

Ahora complicó sus chances de clasificar a la Libertadores. No depende de sí mismo

martin cabrera

Cuando las cosas están mal barajadas suelen salir mal. Estudiantes llegó al partido de anoche con jugadores lesionados, otros suspendidos y tres juveniles con pocas horas en el país luego del fracaso del Sub 20. El combo fue un equipo desorientado, con fallas defensivas y poca claridad arriba. Consecuencia de ello: derrota 1-0 ante Lanús, para retroceder unos casilleros en su lucha por alcanzar el objetivo de quedar dentro de los cinco primeros equipos.

El Pincha no jugó un buen partido y perdió bien, más allá de no ser arrollado nunca por Lanús. Perdió porque cometió un error infantil en defensa y no supo nunca cómo remendarlo, porque no tuvo dentro de la cancha jugadores como para hacerlo. Veamos qué fue lo que pasó.

No había pasado demasiado en el partido cuando Lanús se puso en ventaja. Fue un gol tan simple que dejó en evidencia la fragilidad de Estudiantes a la hora de defender. Aguirre manejó la pelota por el medio, levantó la cabeza y con un pase cruzado por elevación a las espaldas de Sebastián Dubarbier dejó solo a Matías Sánchez, que con un fuerte derechazo dejó sin opción a Andújar. El local se puso arriba con poco, sacándole jugo a su primera llegada y aprovechando los errores de su rival.

EMPEZO MARCANDO DECIDIDAMENTE MAL

Tan mal jugó y tan mal marcó Estudiantes en ese primer tiempo que a los 26 minutos el Bicho Aguirre casi convierte el segundo gol de Lanús, tras un centro desde la derecha que lo encontró solo, sin marca, por el segundo palo. Cabeceó y salvó el arquero, más allá que ni Ariel Penel ni el asistinte Gustavo Esquivel lo hayan notado. Fue una distracción que pudo haberle salido muy caro al equipo.

Minutos después Juan Cavallaro aportó otro párrafo negativo: se resintió de su lesión en la rodilla y tuvo que salir del partido, con bronca y preocuipación. Más preocupado Nelson Vivas, que reconoció la falta de un delantero y mandó al campo a Javier Toledo, inexplicablemente afuera del once inicial.

No mejoró el juego del Pincha con el cambio ni tampoco dio una sensación de orden, pero al menos con vergüenza y ganas tuvo dos chances claras luego de pelotas paradas. En la primera Leandro Desábato cabeceó al gol luego de un rebote y salvó Andrada. Sobre el final, Bautista Casicni probó desde afuera tras un corner y la pelota salió cerca del caño.

En el segundo tiempo el equipo de Nelson Vivas repitió su idea de presionar arriba, con un poco más de orden pero la misma falencia a la hora de recuperar la pelota. Dominó territorialmente y fue dueño de la pelota más tiempo que su rival. Pero no tuvo sal ni pimienta. Fue el mismo equipo desabrido del primer tiempo.

Con Otero por derecha, Solari a la izquierda y Tití Rodríguez como un eje del triángulo del mediocampo, Estudiantes inentó llegar con peligro hasta el arco de Andrada, aprovechando además el regular partido de Lanús, que no jugó como puede y saber hacerlo: tan impreciso como el Pincha.

El dueño de casa supo hacer pesar la jerarquía individual y colectiva para lograr su negocio y sumar de a tres ante un Pincha confundido

Pero Lanús, aun impreciso tuvo más jerarquía y orden dentro del campo. Por eso después de varios minutos con Estudiantes tratando de llegar hasra el arco el local le llegó, con muy poco, dos veces. Casi liquida el partido, pero apareció Mariano Andújar, primero para decirle que no a José Sand y luego a Nicolás Pasquini.

SIN ENERGIA PARA LUCHAR HASTA EL TRAMO FINAL

El Pincha intentó en el final del partido llegar al empate que tanto le hubiese servido en esa carrera por el quinto puesto. Pero no tuvo energía ni ideas. Probó con algunos centros que descolgó Esteban Andrada casi sin esforzarse. No pudo, no supo y Augusto Solari erró un gol increíble, de esos que no se fallan nunca, ni siquiera en una práctica..

Perdió Estudiantes y punto. No fue un desastre, como tampoco una máquina hace una semana atrás. Con lo que le queda en el tanque de nafta intenta un objetivo que está complicado por los rivales que lo persiguen. Le vendrá muy bien este descanso que se avecina en el fútbol argentino. Está claro que así no puede seguir jugando.