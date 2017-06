Derrota de Albatros

| Publicado en Edición Impresa

Albatros como visitante perdió 27-26 con Vicentinos por la 8va fecha de la Primera C, se le escapó el triunfo en la última jugada y se tuvo que conformar con un punto bonus defensivo.

En el PT, el conjunto de Hernández tuvo un buen comienzo porque apoyó tres tries gracias a Amieva, Mac Dougall y Emi Elizondo; dominaron el juego pero sobre el final, el local con un try convertido y un penal achicó la diferencia y puso el parcial en 15 a 10. Ya en el ST, Vicentinos se adelantó en el campo y aprovechó los errores de Albatros hasta darlo vuelta. Dos penales de Emi Elizondo y un try de D´Ángelis pusieron a Albatros en partido pero a poco del final, el local acertó un penal y en la última jugada, un try penal le dio la victoria por la mínima diferencia: 27 a 26.