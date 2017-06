Coudet tiene nuevo equipo

El entrenador argentino Eduardo Coudet llegó hoy a Tijuana para hacerse cargo del equipo local y participar en la ciudad de Cancún de las negociaciones del Draft (mercado de transferencias) del fútbol mexicano, que comenzarán mañana.

El "Chacho" Coudet estará acompañado de Ernesto Colman como preparador físico y los ex jugadores argentinos Diego Monarriz (ex San Lorenzo y Rosario Central) y Damián Facciuto (ex Central, Argentinos Juniors y Racing) como ayudantes de campo, consignó la página Medio Tiempo.

Coudet, de 43 años llegó a Tijuana para reemplazar a Miguel "Piojo" Herrera, quien asumirá la dirección técnica del América en reemplazo del argentino Ricardo La Volpe, que renunció al cargo.

Coudet viene de dirigir a Rosario Central, su primera experiencia como entrenador, donde llegó a jugar las finales de la Copa Argentina que perdió en 2016 frente a River Plate, mientras que en 2015 cayó ante Boca Juniors.

Como futbolista, pasó por Platense, Rosario Central, River, San Lorenzo; Celta de Vigo de España; San Luis y Necaxa de México, y Philadelphia Union y Fort Lauderldale de la Major League Soccer de los Estados Unidos.