En estado de ebriedad arrolló a 9 personas en Mar del plata: una joven falleció

Según se conoció en las últimas horas un joven de 19 años mató a una adolescente de 14 cuando presuntamente corría picadas por una de las avenidas principales de Mar del Plata. El hecho se produjo a las 2.30 de la madrugada del domingo, en la Costanera marplatense, cuando, a toda velocidad y en estado de ebriedad, el conductor de un vehículo marca Renault Clío arrolló a 9 peatones que se encontraban transitando por la vereda.



En base a los datos que dieron a conocer los medios marplatenses, durante la madrugada del domingo Federico Sasso embistió a 9 personas que caminaban en las inmediaciones de la esquina de la calle Alberti y la Costanera luego de perder el control del coche en el que se desplazaba. Según señalan los peritos, el joven, con alto grado de alcohol en sangre, tomó una curva a gran velocidad y no pudo mantener el curso de su auto.



El estruendo sorprendió a quienes pasaban por esa zona transitada de Mar del Plata. Alertados por esos vecinos llegaron hasta el lugar la policía y varias ambulancias a prestar asistencia a las víctimas. Inmediatamente se llevaron adelante las tareas de primeros auxilios con las que se pudo detectar el grave estado de una adolescente que permanecía inconsciente sobre el suelo y que además presentaba diversos traumatismos, cortes y hemorragia.



Los médicos que la examinaron no pudieron hacer nada: la adolescente había fallecido en el acto. La víctima fue identificada como Lucía Bernaola, hija del ex jugador de Aldosivi y Alvarado, Eloy Bernaola. Las demás víctimas fueron trasladadas a un nosocomio local en el que se encontraban en observación.

El club Aldosivi envió a través de Twitter sus condolencias al ex jugador "Taca" Bernaola, que integró las filas de la institución hace algunas temporadas.