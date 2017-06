A la hora de administrar sus gastos, los adolescentes se sacan un aplazo

Estudiantes secundarios latinoamericanos obtuvieron las peores notas en las Pruebas PISA de finanzas

Uno de cada cuatro adolescentes de 15 años no entiende conceptos básicos de finanzas personales y, por ende, no está capacitado para tomar decisiones respecto a sus gastos corrientes y ahorros. Esa fue una de las conclusiones que arrojó la última edición de las Pruebas PISA a nivel internacional, dedicadas exclusivamente a evaluar los conceptos financieros.

Para el informe, que se realizó en 2015, se evaluó a 48.000 estudiantes de 15 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Si bien Argentina no forma parte del grupo y sus estudiantes no participaron del estudio, sí lo hicieron los de países latinoamericanos como Brasil, Chile y Perú.

Dado que en las pruebas PISA generales (de matemática y lectura) los resultados de los estudiantes argentinos fueron similares a los que obtuvieron los de los países vecinos, también en este caso se debería esperar un resultado similar.

El estudio se centró en evaluar a los adolescentes en temas relacionados con las finanzas personales, como el manejo de tarjetas de débito, de cuentas bancarias, las interpretaciones de un abono de telefonía móvil y la comprensión de las tasas de un crédito.

Un 25% de los estudiantes no pudo responder las preguntas que apuntaban a cómo manejarse con estas cuestiones financieras básicas, y sólo el 10% logró comprender cuestiones más complejas como el impuesto a las ganancias.

“Si la velocidad de las transformaciones socioeconómicas, el desarrollo de las tecnologías digitales y la evolución tecnológica enfrentan hoy a los jóvenes a decisiones financieras más complejas y perspectivas económicas y profesionales más inciertas, estos últimos no poseen en general la educación, la formación y las herramientas necesarias para tomar las decisiones correctas respecto de cuestiones que influyen en su bienestar financiero”, declaró el Secretario General de la OCDE, Miguel Angel Gurría, quien junto con la Reina Máxima de Holanda presentó los resultados del informe PISA sobre finanzas personales.

Para el economista Martín Tetaz, el mal manejo, o desconocimiento, de cuestiones básicas sobre las finanzas personales de los adolescentes, la mayoría de las veces perdura durante la vida adulta.

“Una consecuencia práctica es que si no se usan bien los mercados financieros, en primer lugar se sobreestima el presente, que es lo que normalmente pasa en Argentina. Tenemos mucho consumo, pero poco ahorro y poca inversión y eso nos condena a crecer poco en el largo plazo”, dice el economista, y agrega: “En segundo lugar, nos lleva a usar mal el capital. Invertimos mal nuestros ahorros. Ahorramos en dólares porque creemos que vamos a conservar el valor de nuestros ahorros y después no pasa. Las malas decisiones en general, por ejemplo en relación al consumo, se dan porque no sabemos interpretar el costo financiero total. Consumimos por arriba de nuestras posibilidades, nos endeudamos con la tarjeta y tomamos créditos con tasas completamente usurales. Hay bancos de primera línea que ofrecen un costo financiero total de 72 por ciento, que es una animalada. Pero evidentemente la gente los contrata”.

chinos vs estadounidenses

Según los resultados de las PISA, los estudiantes chinos están mejor preparados en materia financiera que los estadounidenses. Mientras que un tercio de los primeros alcanzó el nivel máximo de puntuación, sólo el 10 % de los segundos logró la calificación máxima.

Los datos inversos también apuntan en el mismo sentido: sólo uno de cada 10 chinos no logró alcanzar el mínimo de conocimientos financieros, mientras que un 22% de estadounidenses se encontraron con esa dificultad.

Estos resultados pueden entenderse en función del sistema educativo chino, que incluye Administración Financiera como materia obligatoria, tanto en el nivel primario como en el secundario, y también por una cuestión cultural: “El patrón asiático no me llama la atención. Son mucho más propensos al ahorro que los latinoamericanos y que los norteamericanos. Y por lo tanto usan más instrumentos financieros y entienden mejor el futuro y el presente y la diferencia entre ambas cosas”, dice Tetaz.

los latinoamericanos

Mientras que los estudiantes chinos obtuvieron los mejores resultados en las evaluaciones, los latinoamericanos fueron los peor puntuados.

Los adolescentes asiáticos alcanzaron una calificación promedio de 566 puntos y los estadounidenses, de 487. En la lista sigue Canadá, Bélgica, Rusia, Holanda y Australia. Los países latinoamericanos que participaron de la evaluación se quedaron con los peores puestos: Chile (432), Perú (403) y, el más bajo, Brasil (393 puntos).

Tetaz plantea que tampoco las malas puntuaciones de los países latinoamericanos sorprende y que se traslada a lo que sucede entre los adultos: “El resultado de esos estudios fue malo porque tenemos poco uso del mercado financiero y poco ahorro. En realidad, porque somos malos ahorrando, tenemos muy poco entrenamiento en usar el mercado financiero, con lo cual se entiende que, en general, sepamos poco de eso”.