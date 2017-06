House of Cards le respondió a Berni por su candidatura

Luego de que el ex ministro de Seguridad Sergio Berni lanzara su candidatura a las PASO con un video en el que aparece junto a Frank Underwood, protagonista de la ficción de drama político House Of Cards, desde la cuenta oficial de la serie en las redes sociales le respondieron: "No sé si estar orgulloso o aterrorizado. Quizá ambas cosas".

El ex funcionario kirchnerista publicó ayer en las redes sociales dos spots de campaña con la consigna "YoPrefieroBerni", y en uno de ellos, el político estadounidense lo presentó como "nuestro candidato para las PASO".

Con el hashtag "YoPrefieroUnderwood", la cuenta de la famosa serie que actualmente transmite su quinta temporada es conocido en el público argentino por sus numerosas referencias a la política argentina.