El oficio de Banfield fue demasiado para el Lobo

A los de Martini les costó quebrar el duro esquema del Taladro, que supo golpear y luego enfriar el juego

Por WALTER EPISCOPO

COMENTARIO

No pudo ser para Gimnasia. Todo lo bueno que había mostrado en Santa Fe, no pudo reafirmarlo ayer ante su gente, en un Bosque colmado. En un partido discreto -y por momentos aburrido, sobre todo el primer tiempo-, Banfield se quedó con los tres puntos que le permiten en esta 27º fecha estar en el podio, debajo de Boca y River. El Lobo fue ganas, pero no buen juego, solo algo y en cuenta gotas que no alcanzó.

¿Si el Lobo mereció perder? Un empate hubiese sido justo, pero también hay que darle mérito al equipo de Pelusa Falconi, que apoyado en la experiencia de varios hombres (Navarro, Civelli, Matheu, Bértolo, Sarmiento, Cvitanich) supo manejar el juego a su conveniencia.

Los albiazules salieron a empujar al rival contra su arco. Tuvieron sus chances, pero no estuvieron finos.

Chirola Romero y Fito Rinaudo manejaban la pelota, pero no siempre encontraban eco en sus compañeros. Bonifacio (siempre como acelerado) alternaba buenas y malas en ataque, y a su vez el rival aprovechó para atacar mucho por su sector; Alemán (muchas veces excesivamente individualista) se perdía en buenas intenciones.

HIZO ALGO MAS, SE FUE SIN NADA

La visita se cerró bien atrás y por eso el Lobo probaba de lejos o con pelota quieta. Alemán lo hizo a los 15 minutos y los 22, pero sus remates se fueron desviados.

Sobre los 31 minutos, el pibe Ramírez ensayó una chilena tras un rechazo, y la pelota se fue muy cerca del poste derecho de Navarro.

Solo 3 minutos más tarde, Ibáñez erró un gol increíble. Solo, frente al arco. Centro de la Perla Ramírez desde la izquierda, pero su cabezazo se fue afuera. Gimnasia manejaba las acciones, la visita esperaba algún error e intentaba jugar por el sector de Oreja-Bonifacio.

Banfield salió y a los 40 minutos Cvitanich convirtió, pero su gol fue bien anulado por posición adelantada.

Y cuando nadie lo esperaba, sobre los 44 minutos, tiro libre desde afuera del área de BrianSarmiento, la pelota da en el poste derecho de Martín Arias, y el rebote prácticamente le pega a Renato Civelli, que convirtió el 1-0 debajo del arco.

No habría tiempo para mucho más y así se iban al descanso.

El complemento encontró desde el arranque al elenco de Martini y Messera volcado decididamente al ataque. Con la diferencia a favor el Taladro sacó el manual del equipo complicado. Hilario tardaba años cada vez que sacaba de su arco, Civelli hablaba y hablaba con el árbitro y Cvitanich se quejaba de cualquier roce.

Gimnasia no tenía claridad en el área visitante. Ibáñez estaba errático, y no era ni la sombra del que había convertido los dos goles ante Colón.

Un tiro libre de Alemán a los 11 minutos arrancó el ¡uuhhh! de los Triperos, con un tiro libre que se fue apenas afuera.

Y sería en una pelota parada que el Lobo lograría la igualdad. A los 21 minutos, centro desde la derecha de Brahian Alemán y Mauricio Romero que de cabeza puso la pelota contra el poste derecho, lejos de Navarro. Era el 1-1 y era lo más justo. Empujado por la gente Gimnasia fue por más, pero no supo como, por que la defensa del Taladro despejada todo.

Empezaron a llegar los cambios, a sentirse el cansancio en muchos, y Banfield que tuvo una muy clara sobre los 25 minutos. Cabezazo de Cvitanich dentro del área, y Martín Arias de manera espectacular descolgó del ángulo derecho para evitar el gol.

Y la tercera sería la vencida para el goleador y capitán banfileño (después del tanto anulado y la atajada de Martín Arias), ya que sobre los 30 minutos gran jugada de Bértolo por izquierda hasta el fondo, y el centro atrás encuentra a Cvitanich que cabeceó solo en la puerta del área chica, ante la mirada de una sorprendida defensa Tripera. Los de Falcioni se ponían arriba en el marcador de nuevo, 2-1, y los dueños de casa ya con menos energía empezaban de nuevo.

Con lo que le quedaba tras un gran esfuerzo Chirola trató de hacer jugar a sus compañeros. Contín (que entró justo en el empate mens sana) tuvo una floja labor y perdió siempre con los centrales. Licht y Noble (que entró en el final), por izquierda buscaban entrarle a una cerrada defensa; Alemán ya cansado erraba mucho: Rinaudo lanzaba desde el fondo y el Pampa Romero se paraba de "nueve" para ver si agarraba algún centro.

Gimnasia jugó los útlimos minutos con más ganas que ideas. Lo fue a buscar como pudo y no le alcanzó. Una y otra vez, chocó contra el oficio de un Banfield que no fue vistoso, pero sí efectivo y que por algo está tercero.