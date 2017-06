Vivir con miedo al terrorismo

Alvaro Escrivano hace 16 años que reside en Londres y cuenta cómo es la vida tras los ataques

“Vivimos con miedo”. Con esa frase Alvaro Escrivano, un platense que reside en Londres hace 16 años, describe cómo es hoy residir en esa ciudad que fue blanco de los terroristas el pasado fin de semana y se cobró la vida de al menos 7 personas. Casado con una eslovaca, y padre de Luca (9) y Victoria (5), trabaja como docente de chicos especiales en una escuela primaria de Camden Town, sitio emblemático del rock inglés que vio tocar los primeros acordes a Coldplay y Amy Winehouse, entre otros.

Pero ese establecimiento educativo no es uno más porque le da clases a gran cantidad de hijos de musulmanes, los principales apuntados a la hora de hablar de los ataques terroristas. “Se hace muy difícil tocar el tema de los atentados con los chicos pero ellos también te preguntan”, cuenta Escrivano, y agrega que “el gobierno dio una serie de consejos de cómo manejar el tema y cómo ir a la escuela. Por ejemplo, aconsejan que hay que mirar bien que no haya paquetes, y en caso de verlos cómo actuar. Se toman muchos recaudos a raíz de los últimos ataques”.

Tal es el miedo que lo invade que “al otro día del atentado en Londres opté por no tomar el transporte público”, reveló. La idea es seguir con la vida normal, mas allá que hay mucha ansiedad porque no se sabe a dónde y cuándo el terrorismo volverá a golpear: “A esa incertidumbre hay que agregarle otro condimento como el Brexit, que alimentó las posiciones más extremistas, porque es un sistema que no quiere a los extranjeros”.

Este platense, que se fue en 2001 a estudiar inglés y se quedó a vivir en esa ciudad, cuenta que “cuando salgo estoy pendiente de que pase algo. Por momentos hay una psicosis incontrolable. La noticia es cuando explotan las bombas, pero en los últimos 4 años han logrado detener no menos de 12 ataques terroristas. Son balas que pican cerca pero hace tiempo vienen tirando. Vivimos con miedo, sobre todo cuando vas con tus hijos”. También asegura que al problema no se le ve cómo un conflicto que esté relacionado con la religión, sino se trata de “una cuestión que responde a una política exterior muy mala de Inglaterra y que hay grupos que aprovechan para radicalizar a los jóvenes musulmanes para atacar”.

También hizo una radiografía de la situación que vive en el barrio donde da clases: “Es gente que nació y se crió en Inglaterra, pero que se junta en una mezquita, en centros islámicos, que tienen escuelas de árabes. Son puntos de encuentro en donde hay de todo porque está el que enseña, pero también el que recluta terroristas”.

En cuanto al mega show que se realizó en Manchester por el atentado en el recital de Ariana Grande contó que “fue un evento para celebrar la unidad, entonces golpeó mucho el ataque en Londres y eso cambió todo. Se vieron muchos huecos, no fue tanta gente como se esperaba. Lo que ocurrió el sábado hizo que mermara el número de asistentes al concierto porque la gente tiene miedo”.

El platense Alvaro Escrivano armó su vida en un país que es blanco de los terroristas. Vive y se maneja pensando en que puede ser una de las víctimas del próximo ataque. Pero también en su función de docente le da pelea a esta guerra sangrienta sin freno ni lógica.