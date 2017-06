Identifican a dos de los atacantes de Londres y buscan a posibles cómplices

Uno de ellos es británico y el otro, de origen libio-marroquí. Fueron abatidos por la policía

LONDRES.- La policía de Londres identificó ayer a dos de los tres islamistas radicales, entre ellos un británico de origen paquistaní, que el sábado a la noche asesinaron a siete personas e hirieron a otras 48 en la capital del Reino Unido, en una nueva jornada de operativos, allanamientos y detenciones en relación con los ataques.

Uno de los autores del atentado, todos los cuales murieron baleados por la policía, era Khuram Butt, un británico de 27 años casado y padre de dos niños que vivía desde hacía años en Barking, un suburbio del este de Londres, informó la Policía de Scotland Yard. Butt estaba en el radar de la policía y del servicio de seguridad interior MI5, pero no había información de inteligencia de que pudiera estar tramando un ataque. El otro atacante fue identificado como Rachid Redouane, un chef de 30 años y de origen libio-marroquí, y también con domicilio en Barking, donde ayer se llevaron a cabo varios operativos y detenciones.

El grupo islamista Estado Islámico (ISIS) se atribuyó el domingo la autoría del audaz y brutal ataque, en el que Butt, Redouane y un tercer hombre arrollaron a peatones con una furgoneta cerca del Puente de Londres y luego apuñalaron a personas en bares de una zona aledaña, antes de ser abatidos por la policía.

El ataque, el tercero en tres meses en el Reino Unido, derivó ayer en una tormenta política en torno a la primera ministra, la conservadora Theresa May, a poco de las elecciones que se celebrarán este jueves, con el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, exigiendo la renuncia de su rival electoral por haber desfinanciado a la policía. Al reanudarse la campaña tras su suspensión en señal de duelo por las víctimas del atentado, May defendió su manejo de la situación y afirmó que Corbyn no estaba capacitado para salvaguardar la seguridad del Reino Unido en épocas de alta amenaza.

El Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) británico informó que 36 personas heridas en el atentado seguían internadas en distintos hospitales, 18 de ellos en condición crítica.

El comisario adjunto de Scotland Yard, Mark Rowley, dijo que “continúan las investigaciones para confirmar la identidad” del tercer atacante. Agregó que hace dos años se abrió una investigación sobre Butt, pero que, como “no había información de inteligencia que indicara que se planeaba este ataque, a la pesquisa se le había dado la prioridad correspondiente”. “Sigue en curso el trabajo para comprender más cosas sobre ellos, sus conexiones y si fueron asistidos por apoyados por alguien más”, agregó.

Doce personas detenidas tras los atentados -siete mujeres y cinco hombres- fueron liberados ayer por falta de mérito, dijo la policía, horas después de haber informado de nuevos operativos y arrestos en Barking y Newham, otro suburbios del este de Londres.

La cadena de noticias BBC dijo que Butt apareció en un documental de TV de la emisora pública Canal 4 que se emitió el año pasado sobre extremistas islámicos vinculados a un predicador que está preso. El atacante, que tenía una hermana mayor, puede verse en el programa discutiendo con policías en la calle.

La BBC agregó que el hombre trabajó en el departamento de administración de una compañía llamada Auriga Holdings, ubicada en el noreste de Londres, que administra comercios de la franquicia estadounidense de restaurantes de comida rápida especializados en pollo frito Kentucky Fried Chicken. También trabajó en el Subterráneo de Londres durante poco menos de seis meses como aprendiz de asistente en servicios al cliente, antes de renunciar, en octubre pasado, informó el Transporte de Londres. Butt también fue el director de una compañía ahora disuelta, llamada Kool Kosmetics, agregó BBC, que citó a fuentes de la investigación.

REGRESO A LA NORMALIDAD

La mayoría de las estaciones de subte reabrieron en el barrio donde ocurrió el ataque, permitiendo un retorno a la normalidad y una reanudación de las actividades comerciales luego de 24 horas de cierre de la zona por un cordón policial. Algunos residentes que debieron permanecer en sus casas todo el día de ayer pudieron salir a la calle por primera vez desde los ataques.

La comisaria jefa de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, animó a los londinenses a no permitir que los extremistas les “impidan vivir su vida” con normalidad, a la vez que admitió que las fuerzas de seguridad tendrán que adaptarse a una “nueva realidad” en vista de las frecuentes atrocidades cometidas por yihadistas.

En una breve comparecencia en su residencia oficial de Downing Street, tras haberse reunido justo antes con el comité de emergencia del gobierno, May dijo que el nivel de alerta por atentados seguirá siendo “severo” en este país, el segundo más alto en una escala de cinco.