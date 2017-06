Se extiende el mapa de quejas por los vehículos abandonados

Preocupación y trastornos en el casco urbano y la periferia

| Publicado en Edición Impresa

A metros de plaza Yrigoyen, en avenida 60 casi 20, Patricia tuvo un auto ajeno estacionado frente a su garage durante más de cuarenta días. Imposibilitada de disponer del espacio para su propio vehículo, reclamó ante dependencias municipales y provinciales, administrativas y policiales, sin éxito; al final, el misterioso coche se fue el fin de semana que pasó, tal como había llegado. De la mano de su dueño.

El episodio pone en relieve un problema que afecta y preocupa a cada vez más platenses de diferentes barrios: la creciente presencia de autos abandonados o librados a su suerte por tiempo indeterminado, y la ausencia de mecanismos para removerlos de manera expeditiva.

“Fue todo bastante peculiar” recordó Patricia Coriolano: “el auto estaba un metro encimado sobre la rampa de mi garage, así que llamé a Control Urbano. Me dijeron que esperara mi turno, porque había mucha gente en mi situación. Después pasó la grúa, miró y se fue. Y en la Policía me dijeron que la patente no tenía pedido de secuestro, así que no tenían nada que hacer”.

“La gente pasaba y me preguntaba si tenía el auto, un Peugeot 403, en venta” sintetizó la vecina: “menos que me solucionaran el tema, ocurrió de todo. Hasta que vino el dueño, que dijo que había estado enfermo, pidió disculpas y se lo llevó. Si no, todavía lo tenía acá”.

Desde hace varios meses, las quejas por rodados olvidados, semi-desmantelados, chocados, parcialmente incinerados o ya casi corroídos hasta la condición de chatarra, se vienen convirtiendo en moneda corriente. Entre las más recientes, se cuentan las formuladas por quienes viven en las inmediaciones de 21 y 60, 1 y 63, 43 entre 13 y 14, 60 entre 22 y 23, y 7 y 40.

OPERATIVOS EN MARCHA

Nadie quiere coexistir con estas piezas que en cuestión de semanas o meses se tornarán refugio de alimañas o contenedores “sui generis” para basura, y por añadidura ocupan cada vez más preciados lugares para el estacionamiento.

En la Comuna afirman que están en marcha los operativos para retirar los rodados en desuso, y que los resultados muy pronto comenzarán a ser notorios. “Se destinó una hidrogrúa “específicamente para esta tarea”, a partir de las denuncias recibidas en el 0-800-999-5959, y “un relevamiento realizado por la secretaría de Convivencia y Control Ciudadano”.

El “plan integral” previo para quitar de la vía pública los autos abandonados se completó hace más de dos años, con el remolque de más de 500 entre el casco fundacional y la periferia, incluyendo los que se encontraban arrumbados frente a diferentes seccionales policiales. Desde entonces, el paisaje urbano se repobló.