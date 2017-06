Farré pidió perdón a sus hijos y dijo que no puede explicar nada

| Publicado en Edición Impresa

Fernando Farré leyó ayer, durante sus últimas palabras en el juicio por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, una carta que les escribió a sus tres hijos el año pasado en la que afirmó que no puede “explicar ni justificar lo que pasó” y expresó: “Perdón, los quiero como siempre y más”.

El acusado hizo uso de su derecho a pronunciar las últimas palabras del proceso al finalizar los alegatos de las partes ante el jurado y el juez del Tribunal 2 de San Isidro, Esteban Andrejín.

“Las primeras palabras que se me ocurren en este momento son que Dios los bendiga, Shalom y que la paz esté con nosotros”, comenzó Farré (54), sentado en el banquillo frente al jurado y vestido de traje gris y camisa blanca.

“Hoy mis hijos no tienen madre y a mí no me han vuelto a ver”, dijo antes de limpiar sus anteojos.

“El 21 de agosto del año pasado cambiaron nuestras vidas”, empezó, e inmediatamente se le quebró la voz y comenzó a sollozar antes de continuar: “Están con gente que los quiere y los apoya, pero cuando quieran me pueden venir a visitar o llamarme por teléfono”.

En tanto, la parte acusadora, que rechazó las hipótesis de la inimputabilidad y de la emoción violenta, pidió ayer que condenen al empresario, porque cometió un femicidio “de manual” y actuando “a sangre fría”.