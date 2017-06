José Ottavis quedó afuera de las pistas del Bailando

José Ottavis quedó desvinculado del Bailando de manera oficial, así lo anunció José María Listorti durante el programa Este es el Show.

El conductor explicó que el político no asistía a los ensayos y que dejó de responder los llamados de los productores Chato Prada y Federico Hoppe.

“Es muy difícil trabajar con alguien que no atiende el teléfono y no va a los ensayos. El Chato Prada y Fede Hoppe se cansaron de esto y tomaron la decisión de desvincular del certamen a José Ottavis, quien todavía no había bailado”, detalló Listorti.