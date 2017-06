Desmienten enfermedad de Mora

| Publicado en Edición Impresa

River desmintió ayer a su ex futbolista Oscar “Pinino” Más, quien aseguró que el secretario técnico del club, Enzo Francescoli, le confió sobre que el delantero Rodrigo Mora, integrante del plantel “millonario”, padece una seria enfermedad.

El dirigente Stéfano Di Carlo, titular del Departamento de Comunicación, Medios y Digital de River, afirmó que esa información es “totalmente falsa” y negó que Francescoli haya tenido contacto con el ex delantero “millonario” (64-73 y 75-77).

Más, de 70 años, comentó en una charla con estudiantes de la escuela DeporTEA que Francescoli le había dicho que Mora no volvería a jugar al fútbol.

“El otro día, tomando un café en su oficina, Francescoli me dijo: ‘Mono’ no lo vamos a tener más a Mora’ y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo: ‘tiene cáncer en una costilla’ y eso no tiene cura’”. Incluso abundó que la dirigencia evaluaba su trasladado a Estados Unidos para que el uruguayo se realizara un tratamiento.