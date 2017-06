Vidal, dura con Cristina: "usa la necesidad de otro para hacer política"

Dijo que la ex presidenta es parte de un sistema "de prometer lo que no se va a cumplir, de permitir mafias". Y aseguró que Cambiemos "representa otra cosa"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró hoy que la ex presidenta Cristina Kirchner es una parte del sistema que gobernó durante 25 años la provincia de Buenos Aires que "usa la necesidad de otro para hacer política" y "todavía quiere dar pelea en esta elección para ver si gana", en referencia a los comicios legislativos de octubre próximo.

Vidal se refirió también a su relación con la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y consideró que ese municipio, el más poblado del país, necesita menos política, menos chicana y más trabajo.

En declaraciones a la prensa, la gobernadora afirmó que "hay un viejo sistema, que incluye a Cristina pero que no se agota en ella, de usar la necesidad del otro para hacer política".

"De prometer lo que no se va a cumplir y poner cartel de obra para que sea vea sin importar si después se hace o no. De permitir mafias. Ese sistema todavía quiere dar pelea en esta elección para ver si la gana. Y va más allá de Cristina. Yo creo que ella es sólo una parte que tiene que ver con estos 25 años que el peronismo gobernó la Provincia", dijo.

Vidal resaltó luego que "Cambiemos representa otra cosa" donde se apuesta a la "dignidad" para que "la gente no sienta" que "debe favores".

Ante una consulta sobre Magario, la gobernadora dijo que si la intendenta tuviera voluntad de acercamiento están "los despachos abiertos de todos los ministros". Frente a las declaraciones de Magario, quien afirma que Vidal no le atiende el teléfono, la mandataria bonaerense precisó en su descargo que "no hay que hablar de teléfonos o buscar lugares en el escenario, porque esas no son discusiones que le importan a la gente".

"La Matanza necesita menos política, menos chicana, menos mezquindad, menos cosa chiquitita y más trabajo en serio, grande, de verdad y a largo plazo", enumeró.

En otro tramo de la entrevista, Vidal habló sobre Elisa Carrió y consideró que "Lilita no tiene fronteras. Independientemente de que ella sea candidata en Capital, es una candidata nacional, de todo el país".

En cuanto al titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, dijo que se lleva "bien" con él porque han "trabajado juntos. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con él en todo, ni con Margarita (Stolbizer) por su pertenencia al FR. Yo trato de que la política no se vuelva personal", concluyó.