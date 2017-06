El barrio de Los Hornos que está harto de los apagones cotidianos

En 60 y 152 afirman que los cortes de luz son “todos los días”. Cada falla, dicen, los deja “desprotegidos”

A plena luz del día, unos 20 vecinos de Los Hornos se reunieron ayer en 60 y 152 para denunciar que noche por medio sufren cortes en la energía eléctrica que duran unas 6 horas. Además consignaron que a raíz de ese problema, se perdieron electrodomésticos y hubo robos de delincuentes que se ampararon en la oscuridad del barrio. Edelap informó que el último de los cortes fue deliberado para hacer tareas en la zona y que quienes sufran pérdidas de electrodomésticos por fallas energéticas deberán hacerlo saber en la empresa para que se realice el peritaje y, llegado el caso, se pague el valor del mismo.

Impotencia fue la palabra con la que la mayoría calificó su estado de ánimo ante un desperfecto recurrente que los deja “desprotegidos”, según se consignó.

“Es cosa de casi todos los días, se corta la luz en una casa o en otra, como si se hicieran turnos para dejarlas sin energía; para nosotros es terrible porque toda la zona queda inmersa en una oscuridad terrible ”, contó Estela Contreras, una de las vecinas que ayer se reunió con otra gente del barrio para contar el padecimiento que tienen por la falta de servicio.

También se indicó que en muchas oportunidades se observa que de las instalaciones eléctricas salen chispazos.

“Mi casa estuvo a punto de quemarse, los cables no resistieron los cortes de luz y para peor cuando el servicio se normalizó en muchas oportunidades fue con mucha tensión y se me quemaron un termotanque y otros artefactos”, contó una vecina.

Los comerciantes de esa transitada arteria de Los Hornos tampoco lo pasan mejor, según contó el responsable de una pollajería cuando los cortes de luz son prolongados, los productos frescos cortan la cadena de frío y debe tirarlos.

También se complica el trabajo de una panadería del barrio que, como se sabe, elabora sus productos por la noche.

“Son largas horas que se deja de trabajar y en muchos casos también se pierde la materia prima que necesita heladera”, agregó la comerciante que se sumó al reclamo por los cortes de luz.

En los hogares donde hay niños o ancianos también se remarcó la necesidad de contar con un servicio que no se corte porque cuando eso ocurre, no pueden utilizar nebulizadores, tensiómetros o los remedios que necesitan de heladera.

“En esta época del año, los chicos necesitan los nebulizadores para descongestionarse y no los podemos usar porque casi todas las noches nos cortan la luz”, sostuvo una joven madre.

“En la empresa se burlan de nosotros el lunes pasado estuvimos cuatro horas sin luz y esta mañana - por ayer - se volvió a cortar y recién volvió a las 15”, dijo otra vecina.

Los vecinos afirmaron que ya no les alcanza con las explicaciones que les da la empresa, sino que necesitan que se mejore la red de distribución eléctrica para no sufrir tantos cortes semanales.

Además cuando se les corta la luz también tienen inconvenientes con el agua.

Temor por la inseguridad

Con cada corte, las calles del barrio también quedan a oscuras y los vecinos consignaron que se sienten observados por quienes se amparan en esa circunstancia para robarles.

“Ellos saben qué casas están sin luz y uno puede verlos en las esquinas; ya hirieron a un policía en 60 y 152 y estuvieron a punto de violar a una mujer que fue rescatada por los empleados de un geriátrico”, denunció una vecina.

Otra de las estrategias de robo es circular en una moto que finge una caída para obligar a frenar a los autos que vienen por detrás. Luego de eso se produce el abordaje de los delincuentes. “Hace un año que estamos librados a nuestra buena suerte, los cortes de luz nos perjudican mucho y en serio; merecemos una explicación porque somos clientes que no dejamos de pagar cada factura que nos llega”, apuntó un vecino.

En alguna oportunidad una vecina quiso convocar a un escribano para que certificara en qué lugar se encontraba el personal de Edelap arreglando un desperfecto, pero dijo que la empresa se negó a decirle la dirección. “Nos decían que trabajaban para solucionar el corte, pero recorrí todo el barrio y no encontré ni un solo operario, quise llevar un escribano para que certificara, pero no me dieron la dirección. Tal vez la próxima acción sea recurrir a algún juez”, concluyó la vecina.