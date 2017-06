El sector que apoya a Randazzo ratifica: "vamos a ir a elecciones"

Acusaron al kirchnerismo de pretender acordar una lista única de "subordinados" en base a "prepotencia y amenazas"

El dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro acusó hoy al kirchnerismo de intentar acordar una lista única de "subordinados" y, al ratificar la voluntad de Florencio Randazzo de ir a las PASO, advirtió que intentar cerrarle el camino electoral al ex ministro "es un disparate político y jurídico".

Luego de que el entorno de Cristina Kirchner diera por "confirmada" la candidatura de la ex presidenta, Navarro avisó que "no hay posibilidad legal que nos impida ir a las elecciones", acusó a los K de recurrir a la "prepotencia y a las amenazas" y alertó que "un partido en crisis no lo puede resolver un acuerdo de 15 ó 20 dirigentes".

"Nosotros tenemos un candidato que es Florencio Randazzo y vamos a ir a las elecciones porque todo esto que están planteando estos compañeros es un disparate político y jurídico. No pueden evitar que vayamos a las elecciones", lanzó.

En declaraciones a la prensa, el diputado provincial argumentó que el mismo apoderado del PJ, Jorge Landau, que "es un dirigente que está más cercano a (Fernando) Espinoza y a Cristina que a nosotros, ayer fue categórico: no hay una sola posibilidad legal de que nos impida (a los randazzistas) ir a las elecciones".

Para Navarro, el kirchnerismo pretende "una lista de pensamiento único, una lista de subordinados" y en tal sentido afirmó que el randazzismo aspira a "una lista que se construya en el consenso y para que haya consenso primero tiene que haber disenso, debate y después que se elija. Y qué mejor que elija la gente".

"Si en el seno del peronismo no podemos coincidir, acordar un mecanismo de selección de candidatos o un programa común, ¿te imaginás fuera del peronismo o construyendo un frente para frenar a (el presidente Mauricio) Macri? Esa práctica autoritaria, sesgada, soberbia, prepotente termina siendo funcional a Macri", disparó.

Convencido de que estos enfrentamientos "marcan la profunda crisis" en que está sumido el peronismo, Navarro planteó que de esa situación se sale "tratando de discutir ideas sin patotearnos, sin descalificarnos, sin amenazarnos".

"Porque más allá de que se hagan (afirmaciones) con una sonrisa o en tono de sorna, no dejan de ser amenazas, como cuando dicen esto de que 'no le vamos a dar la lista' o 'acepten esto o se van a su casa'", se quejó.

El dirigente del Movimiento Evita insistió en apuntar contra referentes K a los que acusó de buscar complicarle el camino electoral al ex ministro del Interior. "Todo esto que están diciendo son maniobras para mantener a sus compañeros que están preocupados porque Cristina no define si es candidata, más allá de los anuncios que se hacen, y sobre todo porque esa certeza de triunfo que dicen que tienen no es tal", aseveró.

Al respecto, el legislador provincial advirtió que "las encuestas se están moviendo y abajo pasan cosas diferentes que trascienden a Cristina o a Randazzo. La sociedad hoy no cree en los políticos y para poder convocar al voto hay que tener algunos cambios genuinos y creíbles".

"Lo que estamos discutiendo no es qué cargo nos toca, si no cómo le ganamos a Macri y para eso tenemos que tener una metodología. Cómo construimos mayoría, por qué perdimos..., ese es el debate que se quiere eludir en el peronismo", finalizó.