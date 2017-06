"Tenemos miedo" dijo la mamá de la joven apuñalada por su pareja en Villa Castells

La madre de Nadia Barrera, la joven que recibió cinco puñaladas de parte de su pareja el pasado lunes en su casa en 5 entre 507 y 508, de Villa Castells, aseguró que están temerosos por lo que pueda suceder en el futuro con el ex de su hija, Alejandro Enrique Martínez, ya que según detalló, el agresor no fue detenido por la policía y “anda suelto por ahí”.



Con respecto a la salud de la joven de 25 años, que había denunciado cuatro veces a su ex de 48 años por casos de violencia antes de recibir este brutal ataque que casi le cuesta la vida, la madre señaló que se encuentra estable pero con el miedo latente de lo que le pueda suceder en unos días cuando reciba el alta.