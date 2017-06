Cubero reconoció que le envió mensajes a Noelia Marzol

El futbolista intentó aclarar la situación pero agregó confusión a los rumores de comienzo de romance

Jorge Rial inició el rumor, que rápidamente comenzó a expandirse, de que Fabián Poroto Cubero y Noelia Marzol estarían saliendo. El primero en dejar en evidencia el contacto entre ambos fue José María Muscari, quien durante la gala del Bailando del martes dijo respecto a su partenaire: “Hace un ratito le llegó un mensaje de WhatsApp de Cubero”.

El futbolista quiso aclarar la situación y este miércoles envió un audio al periodista Tomás Dente en el que decía: "Con el tema de Noelia: no la conozco, sinceramente. La vi en el programa de Leo Montero hace tipo un año”.

Y continuó: "La llamé por teléfono hace dos días porque me dijeron que ella tenía novio y decidí llamarla justamente para eso, para aclararle que yo no tenía nada que ver en todo esto, que no sé cómo empezaron a suponer que nosotros nos estábamos viendo, o qué. Eh… y simplemente eso: quedó ahí. Nunca la vi, nunca estuve con ella. Esa es la pura verdad".

Finalmente, relató: “Anoche le mandé un mensaje (a Noelia) deseándole suerte para el 'Bailando', nada más. Es todo lo que pasó".