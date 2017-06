La AFA cambió de dirigentes pero no de problemas

A dos meses de haber alumbrado la nueva gestión de la AFA con Claudio Tapia al frente, la sucesión de programaciones que tuvieron que ser modificadas y suspendidas arrancaron fuertes cuestionamientos de la dirigencia del fútbol.



"Vergüenza", "tristeza", "ventajeros", fueron palabras que transitaron por la dirigencia, crítica por lo que ocurre hoy en la AFA.



Un ex grondonista, el presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, reconoció que los dirigentes "son todos ventajeros" y que es "una tristeza" que pasen desprolijidades como vienen ocurriendo en la AFA.



Se refirió a las designaciones de día y hora de partidos que luego tuvieron que borrarse con lo cual no solo altera programaciones sino que en el caso de Cipolletti, tal cual dijo su presidente, Santiago Caldiero, hubo unas mil personas que tenían comprado pasaje a Buenos Aires y entradas para jugar el fin de semana próximo.



Es que Matías Lammens exigió que le saquen el partido del fin de semana por haber fecha FIFA.



Como Lammens, quien se mantuvo lejos en la elección de Tapia y sus vices Daniel Angelici y Hugo Moyano, ahora Rodolfo D'Onofrio, titular de River, consideró una "vergüenza" que al club que le dio tres futbolistas a la selección de Jorge Sampaoli, lo hagan jugar el sábado 17, menos de dos días después de que esos tres futbolistas lleguen del larguísimo vuelo desde el otro lado del mundo. Y encima cuando River pone todas sus fichas en la pelea por el título que tiene a Boca como gran candidato.



"Si es cierto (lo de la programación del sábado), lamento que no nos hayamos equivocado cuando votamos en blanco", sacudió D'Onofrio, reflotando sus diferencias pre elección.



Pero las críticas no solo vienen del sector llamado renovador que transitaron River y San Lorenzo, sino también del grondonismo.



"Después que desapareció Julio, todos se creen que tienen derecho a todo. En las dirigencias todos son ventajeros", disparó Lemme.



Como River, también se quejó Racing de que el partido vaya el sábado 17 porque tiene a Marcos Acuña con la selección.



No es menor este caso pues todo indica que la programación se hizo sin consultar al presidente de Racing, Víctor Blanco, que ocupa la sensible secretaría general de la AFA.



Toma fuerza entonces la afirmación de Lemme en cuanto a que las decisiones corren "por cuenta del titular de la casa".



Racing también fue puesto para el próximo fin de semana en la Copa Argentina ante Mitre de Santiago del Estero.



Defensa y Justicia también quedó involucrada en las desprolijas designaciones. Primero Independiente, presidido por el vice segundo de la AFA, Hugo Moyano, que además de ser el suegro es el formador de Tapia como sindicalista, que logró postergar el partido con Defensa.



Ponen el partido para el domingo 11. Lemme puso el grito en el cielo porque lo dejan al equipo sin el entrenador Sebastián Beccacece para ese partido. Se pasa para el miércoles 14. Independiente lo rechaza porque tendrán cansado a Nicolás Tagliafico.



"Ésto es una falta de responsabilidad. Tres veces estuvimos hablando para formalizar el partido y no lo quisieron jugar", se quejó Lemme.



Angelici, hombre fuerte del gobierno en la AFA, ya arregló que Boca juegue los días que prefiere, ahora con el argumento de tener que viajar a Mar del Plata y Bahía Blanca en forma seguida.



Asimismo, Angelici fue crítico con la empresa que organiza la Copa Argentina con lo cual eximió de culpas a la AFA.



"Hay que usar el sentido común", propuso Angelici por radio Cooperativa y agregó: ""si nosotros decidimos desde la AFA parar la fecha para priorizar a la selección, este fin de semana no tendría que haber fútbol porque para eso paramos el campeonato".



"Hay que sentarse con los organizadores de la Copa Argentina para hacer un fixture donde se puedan prevenir todas estas cosas", concluyó.