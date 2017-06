Oreja es la única duda en el Lobo

De cara al cotejo del viernes por la Copa Argentina, el defensor tiene un esguince en la rodilla derecha

| Publicado en Edición Impresa

El plantel de Gimnasia llevó a cabo en la víspera su segunda práctica de la semana, de cara al compromiso del próximo viernes por la noche. Si bien no habrá actividad en el torneo local, en este caso en el horizonte Tripero está el debut en la Copa Argentina, ante Defensores de Villa Ramallo, por los 32avos. de final.

En Abasto toman este cotejo con absoluta seriedad ya que esta competencia es un objetivo importante para el grupo, que en su edición anterior llegó hasta la semifinal.

Lo cierto es que el técnico interino albiazul, Leandro Martini, junto a Mariano Messera, ya han empezado a pensar en el equipo que pondrán el viernes a las 21:10 en la cancha de Banfield. En principio, la idea sería repetir los mismos once nombres que el último domingo recibieron al Taladro, pero deberán esperar un poco para confirmar todo. Entre hoy y mañana, se definirá.

La única duda es la presencia de Facundo Oreja, quien terminó ante Banfield con una molestia, y es por ello que tanto el lunes como ayer, no trabajó con el grueso del grupo.

Al ser consultado, el doctor del plantel, Flavio Tunessi, comentó que el defensor “está en duda” para el juego del viernes por que, “tiene un esguince de rodilla derecha, del ligamento lateral externo”.

Ante esto, Martini y Messera deberán esperar para saber si podrán contar con Oreja, o deberán hacer alguna modificación. Está claro que en caso de no poder estar el mencionado defensor, Ezequiel Bonifacio ocuparía el lateral derecho como ocurrió ante River, y debería ingresar alguien como volante por derecha.

Allí podrían entrar Faravelli, Carrera (ya entrena normal), Perdomo o Imperiale, por citar algunos ejemplos.

SIN PISTAS DEL EQUIPO

No ha habido tiempo para descansar para el Lobo, ya que tras la caída frente al Taladro, el lunes debieron dar vuelta la página y volver a trabajar pensando en el juego de Copa Argentina. Y en ese sentido todavía no se ha parado un equipo tentativo, ya que el lunes hubo tareas físicas regenerativas, y en la jornada de ayer si bien apareció la pelota, no hubo fútbol formal.

Pasando directamente a la actividad de la víspera, todo comenzó a las 9:30 con una fuerte entrada en calor con el profe Ignacio Dahul, y posteriormente los futbolistas pasaron a manos de Martini y Messera, quienes orgenaron trabajos de fútbol en espacio reducido. De esta tarea tomó parte todo el grupo, inclusive Lucas Lobos quien se encuentra recuperándose de una dolencia en su rodilla izquierda.

También estuvo Franco Niell, quien ya dejó atrás una lesión muscular que lo dejó afuera cuatro semanas, y el cuerpo técnico apunta a llevarlo al banco de suplentes el próximo viernes.

Con respecto a Oreja, directamente ni salió a trabajar en el campo de juego, y se quedó dentro del Campus realizando ejercicios de kinesiología para tratar de recuperarse. Mucho tiempo no hay por que el partido es el viernes, así que entre hoy y mañana se decidirá si estará presente o no frente al elenco de Villa Ramallo.

La práctica terminó cerca del mediodía con ejercicios de elongación con el preparador físico, y tras esto quedaron liberados.

FUTBOL FORMAL

Con respecto a lo que ocurrirá hoy, el ensayo será desde las 9:30 en el predio abastense, y la idea del cuerpo técnico es llevar adelante una prácticas de fútbol formal, donde se medirán titulares y suplentes.

Allí se decidirá qué pasará con Oreja, si se lo espera hasta mañana o directamente queda descartado.

Vale agregar, que el último entrenamiento será mañana en Abasto, donde se repasarán las jugadas de pelota parada, y tras esto los futbolistas quedarán concentrados a la espera del encuentro.