Preocupa la inseguridad en el centro comercial de Los Hornos

| Publicado en Edición Impresa

En el centro de Los Hornos se viven horas de profunda preocupación por una serie de episodios vandálicos, que ya no deja dormir tranquilos a muchos comerciantes.

El teléfono siempre cerca y la posibilidad de recibir una llamada indeseada en horas de la madrugada, con la noticia de un robo, va generando cierto estado de estrés. El mismo que vivieron los dueños de una sandwichería y una zapatería de esa zona de la Ciudad, cuando se enteraron de que habían provocado destrozos en sus negocios para sacarle lo que guardaban en el lugar.

Uno de esos casos ocurrió en el local “Malena”, de la calle 137 entre 65 y 66, donde un grupo de delincuentes violentó una reja y luego hizo estallar una hoja de vidrio para acceder al interior del local y llevarse la caja registradora.

Se trató del segundo ataque, con similar modus operandi, en algo más de dos meses.

Romina (26), una empleada, le dijo ayer a EL DIA que “además de romper la reja y parte del vidrio de la entrada, los que robaron acá se llevaron exclusivamente la caja registradora, donde habían quedado guardados alrededor de 500 pesos en billetes de cambio”.

Otra trabajadora agregó que “solamente reponer el vidrio cuesta 3.500 pesos. Pero a ese gasto hay que sumarle otros como los trabajos de herrería y la compra de una nueva caja registradora, por lo que el perjuicio oscila entre los 25.000 y 30.000 pesos”.

EL SEGUNDO CASO

En tanto, el otro hecho sucedió en la zapatería “Lola”, de 137 entre 62 y 63, a unos 200 metros de la comisaría tercera y pese a que cuenta con sistema de alarma.

En la tarde de ayer, la propietaria, Daniela Melo, hizo saber que “de acuerdo al registro de la alarma, los ladrones se metieron en mi local a las cinco menos cuarto de la mañana”.

Sobre las consecuencias del accionar delictivo, Melo hizo saber que “se llevaron únicamente la caja registradora, quizá suponiendo que habría bastante dinero. Pero justamente teniendo en cuenta que puede darse un episodio así, había quedado sólo 200 pesos”.

“Lo peor del caso -remarcó- es que, más allá de la cantidad de dinero robada, debí pagar 5.000 pesos para que me pusieran el blíndex nuevo”.

Al preguntársele si radicó la denuncia por este último robo, contestó tajantemente que “no, preferí ahorrarme de perder dos horas haciendo ese trámite. ¿De qué me sirve?, si después no agarran a los que hicieron esto”. Y recordó en tal sentido que “en el escruche anterior hice la denuncia, perdí tiempo y de los ladrones no hubo ni noticias”.