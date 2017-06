Benedetto dice que quiere quedarse en Boca pero siguen llegando ofertas

Darío Benedetto se ha convertido en una de las figuras centrales de Boca y su futuro ha sido motivo de múltiples conjeturas en virtud de las ofertas existentes adquirir su pase.

Ahora acaba de trascender que existe una propuesta concreta de compra por parte del fútbol estadounidense desde donde pretenden llevarse al goleador.

El delantero, que ha resultado decisivo en los últimos partidos del equipo azul y oro, no ha sido determinante en torno a lo que ocurrirá en los próximos meses con su carrera, aunque advirtió que tiene la idea de continuar en el club de la Ribera.

"Soy consciente del momento que me toca vivir. Sé que hay ofertas, pero solo pienso en el campeonato. No me interesa nada ahora", tiró Benedetto por quien Los Angeles Galaxi realizó una oferta concreta.

Daniel Angelici había aclarado que la decisión final "la tiene el jugador", y en esa misma dirección Benedetto opinó que "Mi idea es quedarme en Boca".

De todas formas se considera que las próximas semanas serán decisivas en torno a un tema que mantiene en vilo al "Mundo Boca".