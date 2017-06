Espinoza pidió "unidad" y se ensancha la grieta en el PJ

El presidente del justicialismo bonaerense, Fernando Espinoza, solicitó hoy a las líneas internas del PJ "presentar una lista de unidad", como "la mejor estrategia posible" para "frenar el ajuste".



En un "comunicado oficial", Espinoza expresó que "hay que ponerle un límite" a la alianza Cambiemos, ya que "las alternativas no pueden ser siempre a costa del sacrificio, el trabajo y la salud de los que menos tienen" y cerró toda posibilidad de competir en las PASO.



"Las próximas elecciones representan esa situación de excepcionalidad, en ellas el pueblo dará su primer veredicto sobre el modelo neoliberal que impone el gobierno de (Mauricio) Macri. Presentar una lista de unidad es la mejor estrategia posible", señaló el ex intendente de La Matanza.



"Para atender las necesidades del pueblo hoy, el camino es la lista única independientemente de los nombres propios, el camino es la unidad, es indispensable", insistió.



Al respecto, explicó que la estrategia propuesta "no se trata de capricho o sectarismo" y utilizó el ejemplo de Cambiemos: "así, lo entienden también la Capital Federal y otras provincias.

Sobre todo de parte de la coalición gobernante, que comparte la idea de excepcionalidad del caso y la necesidad de la misma estrategia".



Por último, Espinoza solicitó no agotarse en "discusiones y enfrentamientos tan personalistas como estériles" y pidió a "todos los sectores aprender de la experiencia de 2015, entender el momento y actuar en consecuencia con una estrategia válida".