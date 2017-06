Fox se burla de Trump, critica el muro y lo invita a invertir en agua limpia

El expresidente mexicano Vicente Fox calificó hoy el proyecto del muro fronterizo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de monumento "racista e inútil" que será fácil de vencer para cualquiera con una “simple escalera de 25 dólares”.



En un video difundido en las redes sociales, el expresidente (2000-2006) se dirige a Trump, a quien se refiere como "el actual presidente del Colegio Electoral de Estados Unidos", para señalarle que el muro "no va a detener a nadie que realmente quiera cruzar la frontera, solo va a hacer a tu país más débil, más pobre y menos respetado en el resto mundo".



"¿Vas a construir un muro de 25.000 millones de dólares que puede ser vencido con una escalera de 25 dólares?", preguntó Fox con sarcasmo al mostrar el dibujo de una escalera.



El otrora mandatario insistió en que los mexicanos no pagarán por un muro que es un "monumento estúpido, inútil y racista" y destacó que con los 25.000 millones que costaría se pueden hacer mejores cosas en el mundo.



Con esos fondos, afirmó Fox, se puede dar agua potable al mundo entero durante tres años, acabar con el hambre mundial durante un año, pagar a 50.000 maestros por una década o las colegiaturas a 250.000 estudiantes universitarios.



"¿No es una mejor legado que un inútil muro de odio?", preguntó Fox a Trump, a quien se refirió como una persona que en lugar de agua prefiere el refresco de dieta, "que por cierto no está funcionando".



El expresidente mexicano comentó que las especificaciones técnicas del muro de Trump deben incluir el verse bonito del lado estadounidense, lo que lleva a preguntarse por qué los mexicanos pagarían por algo agradable que no van a ver.



"Eso sería como casarse con una modelo que ni siquiera quiere dormir en la misma ciudad que tú", añadió.



Con una foto de Trump cuando era niño en sus manos, Fox le pidió que en lugar de muros construya un puente "a través del océano del tiempo" para reencontrarse con el niño que fue para decirle que el que su padre no lo amara no significa que él no pueda amar al mundo.