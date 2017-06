El campeón nacional de pastelería es platense

| Publicado en Edición Impresa

La combinación de tres sabores de mousse (chocolate, caramelo y pera al malbec), una masa de strudel y un dacquoise de coco obtuvo el máximo galardón entre todos los postres presentados durante el último certamen organizado por el Sindicato de Pasteleros de Buenos Aires. Uno de los premiados, “coautor” del elaborado último plato que se sirve en una mesa, es un joven platense, ya recibido de chef profesional, que aspira a seguir subir peldaños en la gastronomía.

Sebastián Leguizamón tiene 24 años y trabaja en la pastelería de una casa de catering de nuestra ciudad. Vecino de Altos de San Lorenzo, creó, junto a su “coequiper” Jonatan Ponce, de Lanús, “Fin de la función”, el postre que resultó con tal sabor y textura que se quedó con el voto del jurado internacional que evaluó la preparación en el concurso de categoría “junior”. El dúo de pasteleros demoró nueve horas, en el amplio salón de Costa Salguero, donde se realizó la competencia, para concluir con su obra culinaria.

El año pasado Sebastián egresó de una escuela de cocina de La Plata, participó también en 2016, de su primer concurso. “Para esta competencia ya no me puse para nada nervioso y pude desarrollar bien paso por paso -contó, no sin cierto orgullo, el novel pastelero-. Ya con este envión voy a poder presentarme en una categoría más alta que es la de `senior¨”.

Aunque recién comienza a especializarse, Sebastián ya definió por dónde pasa su estilo. “Trato de mezclar los postres clásicos con los más modernos y darle mi toque personal”, puntualizó a la vez que señaló su preferencia por el clásico derivado del cacao. “Uso mucho el chocolate, que es bastante complejo para trabajarlo pero cuando uno le agarra la mano se vuelve más sencillo trabajar con él.”, añadió.

La pasión por la gastronomía le viene desde bien chico, cuando todavía no alcanzaba la mesada de la cocina y ya quería ayudar en las tareas a su madre. Ahora quiere crecer y por eso tiene como hábito para el aprendizaje buscar los consejos de sus primeros profesores e indagar las novedades en libros y publicaciones de internet.

Como primer premio le entregaron un certificado de campeón, una medalla, una copa y un viaje a El Calafate. “No es para ir a trabajar -dijo entre risas-, sino para que nos tomemos unas vacaciones”.