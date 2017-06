Para Macri, Cristina “hizo mucho daño”

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri auguró un triunfo de Cambiemos a nivel nacional en las próximas elecciones y aseguró que “no” le “preocupa” que su antecesora, Cristina Fernández, se postule para los próximos comicios, tras acusarla de haberle hecho “mucho daño” al país.

“Tiene todo su derecho. No me preocupa. Me preocupo por seguir buscando soluciones para que más argentinos sientan el cambio que se está dando en el país”, afirmó Macri, luego de que sectores kirchneristas dieran confirmada la candidatura de la ex presidenta para la próxima contienda.

En una conferencia de prensa brindada en Corrientes, el jefe de Estado consideró que Cristina Fernández “expresa, convencida, un montón de cosas que han hecho un montón de daño a la Argentina; haber empeñado, hipotecado el país a partir de no invertir en tener energía e infraestructura, en cuidar el valor de la moneda y dejar que la inflación afecte a los trabajadores”.

Sentado junto al intendente electo de la capital de Corrientes, Eduardo Tassano, Macri aventuró que la alianza Cambiemos podrá obtener en octubre a nivel nacional la misma victoria que logró en esa ciudad, y volvió a cargar contra ciertos sectores que le “ponen piedras” al Gobierno y evidencian “prácticas clientelares y comportamientos mafiosos”.

El primer mandatario puntualizó que cuando critica a quienes “ponen piedras” a su administración, se refiere a “un sector de la Justicia, a un sector del empresario, a un sector del sindicalismo” que, enfatizó, “por suerte son minoría”.

LIBERTAD DE EXPRESION

Por otra parte, el Gobierno nacional agasajó ayer a los periodistas acreditados en la Casa Rosada con un brindis encabezado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mientras el presidente Macri prefirió saludar a la prensa en su día durante una conferencia que brindó en la provincia de Corrientes. “Feliz Día del Periodista, realmente quiero ratificar mi compromiso con la libertad de expresión. No hay democracia sin libertad de expresión. Ese rol que ustedes cumplen es un rol fundamental”, recalcó Macri.