Harry Styles se presentará en febrero de 2018 en Argentina

El cantante actuará en el estadio DirecTv Arena de Tortuguitas el día 23

El cantante británico Harry Styles, integrante de la banda One Direction, se presentará como solista el 23 de febrero de 2018 en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires.

El cantante y compositor integró, entre 2010 y 2015, la banda One Direction, y en su show presentará su disco homónimo, que incluye el tema "Sign of the times".

El show comenzará a las 21 en el predio ubicado en avenida Olivos 3215 y las entradas comenzarán a venderse el lunes 19 de junio.