Cubero: "No me cuesta reinsertarme en el mercado del chamuyo”

El futbolista fue abordado en un evento y habló de cómo vive su reciente soltería

A poco de separarse de Nicole Neumann, Fabián “Poroto” Cubero se muestra cada vez más suelto al hablar del tema con los medios y así lo demostró ayer por la noche cuando lo abordaron en un evento en Milo Lockett Bar.

Un periodista lo calificó de “latin lover”, pero enseguida Cubero aseguró: “No, tampoco para tanto”. La pregunta se relacionaba con los recientes rumores que lo vincularon a Noelia Marzol, pero el futbolista fue claro: "Hoy en día no estoy abierto al amor. Estoy tranquilo".

Sin embargo, el ex de Nicole admitió que se permitiría “conocer chicas” y que es normal que le ponga “me gusta” a mujeres en Instagram. “Si quieren les voy a empezar a poner likes a los hombres”, bromeó.

Finalmente, el defensor confesó: "No me cuesta reinsertarme en el mercado del chamuyo, eso no se pierde".