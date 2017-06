¿Qué empuja a un menor de edad a cometer delitos?

Tras el caso de los dos menores de seis y nueve años que robaron una librería en La Granja el fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata fue consultado por los índices de delincuencia juvenil. También habló de las posibles causas que le dan origen a este fenómeno

Hace algunas jornadas un hecho delictivo que tuvo como epicentro un barrio de la Ciudad provocó un gran revuelo a nivel nacional por la edad de quienes llevaron adelante el atraco en una librería de La Granja. Dos menores que ni sumando sus edades podían alcanzar los 18 años, protagonizaron un hecho que además de provocar sorpresa en la ciudadanía profundizó aún más la preocupación que existe por la temprana edad a la que salen delinquir menores de edad.



El dr. Juan Benavides, fiscal del Fuero de Responsabilidad Juvenil de La Plata, analizó a nivel regional la problemática de la delincuencia que involucra a menores de edad y se refirió al caso de los dos pequeños de seis y nueve años que al momento de ser sorprendidos por la dueña actuaron con total desinterés ante la amenaza que lanzó de llamar a la policía. "Llamala. No nos importa" contó horas más tarde la víctima del robo.



"Este año cumplo treinta años en el organismo y casos como este han existido siempre, con la diferencia que este último ha tenido una resonancia mediática que excede los límites de nuestra ciudad y causa alarma y estupor en las personas que no siguen las estadísticas, ni la particularidades que sen en un fuero como el nuestro" señaló el letrado exponiendo su mirada sobre este caso en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .



Al mismo tiempo sostuvo que "la mayoría de los delitos que cometen los menores de edad están relacionados con aquellos que en la jerga judicial se los conoce como menores. No sucede lo mismo con faltas graves como matar o violar a alguien e incluso no hay ni siquiera un gran número de delitos cometidos con armas de fuego".



Precisó que "la mayor cantidad de delitos que cometen los menores sólo representan entre el 4 y 5 por ciento de todas las faltas que se cometen en la sociedad". En la misma línea aclaró que la la mayoría de los delitos que se cometen son de carácter no punible no sólo por la edad de quienes los cometen sino que también porque suelen ser hurtos, amenazas, resistencia a la autoridad, todas faltas que no están tipificadas como punibles.



Si bien Benavides no descartó que grupos de adultos puedan ser quienes mandan a los chicos a robar, remarcó que no se debe dejar de lado la posibilidad de que los menores opten por ellos mismos salir a robar "después de haber sido parte de la dinámica de una familia que estaba destruida desde su composición, con padres ausentes y otro tipo de situaciones como familias numerosas o necesidades básicas insatisfechas".



Sobre el final expuso que hay una estrategia propuesta por Naciones Unidas para prevenir la delincuencia juvenil que debe ser reforzada en los países en los que se esté manifestando este fenómeno negativo sin perder de vista que se pueden hacer presunciones erróneas que conduzcan a una estigmatización.