Adiós con canciones para uno de los patriarcas del “rock sureño”

| Publicado en Edición Impresa

El músico y compositor estadounidense Gregg Allman fue enterrado el sábado cerca de su hermano mayor Duane, en el mismo cementerio emn el que ellos supieron escribir canciones que se convirtieron en clásicos, cerca de la ruta 41 del estado de Georgia.

Miles de seguidores formaron una valla en las calles de Macon para despedirse de Allman, cuyos restos fueron trasladados al Cementerio Rose Hill mientras un gaitero interpretaba una lúgubre tonada. Familiares y amigos, entre ellos músicos que colaboraron en The Allman Brothers Band a lo largo de los años, se congregaron en una ladera para observar su tumba, que se encuentra bajo la sombra de los robles.

Muchos compartieron recuerdos de conciertos, y otros hicieron resonar canciones del grupo en sus vehículos. “No me perdería esto ni aunque viviera en China”, aseguró Kelli Jo Hickman, quien condujo desde Murphy, Carolina del Norte. La mujer agregó que su madre, Dixie, le presentó a la banda en la década de 1970, y desde entonces ha escuchado su música.

El funeral fue privado y sólo hubo espacio para unas cien personas dentro de una pequeña capilla. Los dolientes, entre ellos la ex esposa de Allman, la cantante Cher, dieron el último adiós mientras cinco limusinas negras esperaban afuera del cementerio.

La legendaria Allman Brothers Band comenzó a trascender en la ciudad central de Georgia, a 145 kilómetros al sur de Atlanta, hace cinco décadas. “Gregg es alguien que fue parte de mi vida primero como artista y después como persona real desde que yo tenía unos ocho años, así que es traumático pensar que el mundo sigue girando sin él”, dijo Alan Paul, de 50 años, quien entrevistó a Allman varias veces para su libro “One way out: The inside history of the Allman Brothers Band”.

Allman, quien abrió camino para muchas bandas de rock del sur de Estados Unidos, murió de cáncer de hígado el 27 e mayo a los 69 años en su casa, cerca de Savannah, Georgia, dijo Michael Lehman, mánager del astro de rock.

Aunque nació en Nashville, Tennessee, fue criado en Florida por su madre soltera. Idolatraba a su hermano mayor, Duane, con quien tocó en varias bandas. Ambos fueron el corazón de The Allman Brothers Band antes de que Duane muriera en 1971 en un accidente de motocicleta, justo cuando estaban alcanzando el estrellato.

Lehman contó que la noche antes de que falleciera, él habló con Gregg y le dijo que esos últimos días “se había sentido muy cansado”. Pero pudo escuchar algunas de las canciones que había estado produciendo para su último álbum llamado “Southern blood”, disco programado para salir en el otoño boreal.

“Él estaba emocionado de compartir ese disco con el mundo y que su sueño se iba a cumplir”, comentó Lehman. “Yo le dije que su legado iba a estar protegido y que el regalo que le había hecho a la música iba a vivir por siempre”.

Miles de seguidores formaron una valla en las calles de Macon para despedirse de Allman, cuyos restos fueron trasladados al Cementerio Rose Hill mientras un gaitero interpretaba una lúgubre tonada