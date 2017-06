Vecinos de un sector de Olmos dicen sentirse “olvidados”

| Publicado en Edición Impresa

En el barrio El Toboso, de Lisandro Olmos, los vecinos están hartos de convivir con las calles en pésimo estado y que ninguna autoridad pertinente se haga cargo de la situación.

“La entrada al barrio, que es la calle 213 bis entre 42 y 43, los pozos abundan en demasía. Encima, no hay ningún tipo de mantenimiento, y cuando llueve, se tornan intransitables. Solo existe el accionar de los vecinos, que tiran escombros para rellenar los pozos”, manifestó un vecino visiblemente molesto.

Más adelante argumentó que “el problema se repite en todas las calles que comprenden el barrio. Es decir, de 38 a 44 y de 213 a 214. Tampoco hay mantenimiento de zanjas y las luminarias prácticamente no funcionan. Vivimos en una situación de olvido. No nos merecemos esto porque todos somos gente de trabajo y necesitamos vivir en otras condiciones. Como estamos en el medio de Lisandro Olmos y Angel Etcheverry, las delegaciones se tiran la pelota y no te resuelven nada. Además, hay otro tema importante. Se tramitó en Camuzzi la instalación del sistema de gas, pero seguimos sin ese servicio porque las obras prometidas siguen en veremos. De concretarse, habrá servicio para el barrio El Toboso y también para San Miguel, el otro barrio lindante”.