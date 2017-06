La solidaridad de Batman pega la vuelta al mundo

La historia del héroe platense tuvo enorme repercusión en la prensa extranjera

“¡Santos cielos, Batman, en todas partes se habla de vos!”, escucha el Caballero de la Noche, mientras su historia se multiplica en medios argentinos y del exterior que quedaron atrapados por su red solidaria. “En los últimos días me entrevistaron hasta agencias internacionales y hubo gente que quiso donarme dinero para el Hospital de Niños, pero a todos les digo que solo acepto lápices de colores, resmas, chupetines y caramelos, mis armas para sacarles una sonrisa a los nenes internados”, cuenta el platense que defiende la magia de su obra preservando casi todos sus datos personales.

Su historia arrancó el 2 de abril de 2013, el primer día que Bruno Díaz - como se hace llamar -, se vistió de Batman para entretener a los pequeños pacientes del Hospital Sor María Ludovica. Sin embargo, su gesta se viralizó hace pocas semanas y causó la admiración de miles de personas. En pocas horas su perfil de Facebook “Batman Solidario” aumentó sus seguidores de 50 a 2 mil.

“Esto es increíble, no en lo personal, sino en la muestra de lo que se puede lograr cuando se une gente de bien con un mismo objetivo. Pero también debo decirles, como sabrán, que no todos somos así, y que al crecer de tal manera, las posibilidades de que alguien quiera empañar esto tan puro y transparente también aumentan. Por eso les ruego que me ayuden a cuidar los dos pilares de este Batman: la fantasía que tiene, desconociéndose la identidad de quien está dentro del traje, y la transparencia de cada peso que solo recibo en los dos Batiencuentros al año y en el que se la foto de la factura y lugar de lo que se compra”, dice a sus seguidores a través de su perfil.

Batman solidario dejó en claro que no organiza rifas, ni ventas especiales y que días atrás rechazó dinero que querían depositarle en el banco y sugirió que lo llevaran a las religiosas que se desempeñan en el Hospital de Niños. “Aunque no sepan quién soy, hubo muchas muestras de solidaridad y confianza en mi; por eso, para que no se pierda, solo les digo que acerquen lo que quieran donar al Hospital o lo hagan en el próximo Batiencuentro de noviembre, yo no acepto dinero”, asegura Bruno Díaz quien recibió después de su aparición mediática varias cajas de lápices y golosinas.