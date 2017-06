La Provincia asegura que "no hubo error" en la liquidación de los sueldos docentes

La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense aseguró hoy que "no hubo error" en la liquidación de haberes de los maestros de la provincia de Buenos Aires por lo que no hay motivos para realizar una nueva, en respuesta a un reclamo de los seis gremios que integran el Frente de Unidad Docente (FUD).

Los representantes del frente que agrupa a los seis principales sindicatos del sector advirtieron hoy que si el gobierno bonaerense no reintegra los descuentos salariales aplicados por las medidas de fuerza que realizaron últimamente, efectuarán un paro y movilización.

"Se concatenan dos cosas: hay descuentos por los días de paro ya que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo emitió un fallo en el que avala los descuentos por días de paro por lo que, con las limitaciones que la ley dispone, se descontaron hasta 5 días de paro. Hay docentes que tienen más días de paro y se les descontará en próximas liquidaciones", explicaron desde la cartera educativa.

Según precisaron, "a ese descuento por día de paro, se le sumó algo que no tiene nada que ver con lo educativo, que es el pago de un impuesto nacional y es la nueva declaración de Ganancias". Voceros explicaron que "había docentes que pagaban menos de ganancias porque no habían declarado otra fuente laboral y ahora sí, o porque tenían una deducción y se cayó; y ese descuento lo hace la AFIP en un tramo".

"No hay errores, por lo que no habría que hacer una nueva liquidación. Si hay errores puntuales, existe una plataforma digital que se llama 'Mis Reclamos' y en ese caso, ante la detección de un reclamo con asidero, hay compromiso de arreglarlo con celeridad, pero aquí no hay errores", remarcaron.