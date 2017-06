Emiliano Córdoba se va despidiendo del Celeste

El defensor, uno de los “históricos” de Villa San Carlos, se retira tras 14 años en la entidad berissense

Por LEANDRO DUBA

Tomar la decisión de anunciar el retiro definitivo es, sin dudas, el momento más difícil en la vida de cualquier futbolista profesional. Más aún si permaneció durante muchos años en una misma institución. Esa es la realidad del defensor de Villa San Carlos, Emiliano Córdoba (35), que después de vestir la camiseta de sus amores durante 14 años, y de conseguir los dos ascensos más importantes en la historia del club de Berisso, decidió ponerle fin a una carrera extensa que contempló 360 partidos en primera división y 3 goles, además, de haberse ganado de manera legítima el mote de “histórico”, junto a los hermanos Mauro y Gonzalo Raverta, su primo Federico Slezack y la Gallega Emmanuel Avalo Piedrabuena.

“La decisión de abandonar la actividad profesional fue consensuada con mi esposa, mis hijas y mi viejo. Y a principios de este año decidí que al finalizar el actual torneo colgaba los botines. En este certamen, apenas jugué dos partidos, y fueron los dos primeros, ante Almirante Brown y Defensores de Belgrano. Después, por una decisión táctica, perdí el lugar. Sin embargo, hablé con el cuerpo técnico que comanda Facundo Besada y le informé que al concluir el campeonato, me retiro. Y decidimos que juegue el último partido ante San Telmo, en Berisso”, expresó Emiliano Córdoba. El defensor, nacido en La Plata el 17 de septiembre de 1981, pero criado en Berisso, lleva 14 años en el club, incluyendo dos temporadas de parate. “Entre el 2005 y 2006 había dejado de jugar porque comencé a cursar el profesorado de educación física, pero dejé y regresé al fútbol”, agregó el zaguero, quien tiene sobre sus espaldas los dos ascensos más trascendentes en la vida institucional de San Carlos: el de 2009, de la Primera C a la B Metropolitana, y en 2013, de la B a la B Nacional.

LLEGO EN 2003

Emiliano Córdoba realizó las inferiores en Gimnasia. En 2002, con edad de cuarta (llegó a alternar en la reserva), pero al no tener la continuidad suficiente, decidió emigrar. Primero recaló en el Niza, de Francia (permaneció allí entre abril y agosto de ese año), y después saltó al fútbol de Suiza, más precisamente al Aarau FC., donde tuvo un paso fugaz (de sólo tres meses).

El defensor, después de esos dos intentos fallidos en Europa, llegó a pensar en el retiro, pero finalmente, decidió incorporarse, en agosto de 2003, a San Carlos, conducido en aquel entonces por Don Carlos Gorostieta.

“Cuando me sumo a la Villa fue el año en que se perdió con Acassuso, por el Octogonal, en la Primera C. Desde entonces, tuve la suerte de defender con orgullo estos colores y de formar parte de grandes planteles. Como los que obtuvieron los ascensos de la C a la B, en 2009; y el de la B a la B Nacional, en 2013. ¿Cuáles son mis sensaciones?. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Fueron muchos años de permanente progresos, ya sea institucional como deportivo. Durante ese tiempo fui testigo de un crecimiento muy grande del club. Hasta que nos convertimos en profesionales. No es fácil despedirse de todos, porque tengo muchos amigos y San Carlos es como mi segunda casa. Tuve la suerte de darle muchas cosas al club, pero también la institución me dio momentos inolvidables, que no se borrarán jamás”, agregó el zaguero, de 35 años.

LOS MOTIVOS

Emiliano Córdoba, que marcó apenas 3 goles en 14 años de trayectoria en San Carlos, se refirió a los motivos de su retiro. “Vengo con una hernia de disco desde hace seis años. Y año tras año el dolor se hace cada vez más insoportable. Me cuesta entrenar, sobre todo, cuando llegan los días de frío. En la época de Ingrao, jugué casi todos los partidos, pero estuve dos meses afuera por la misma lesión. Después, regresé sin problemas, hasta que volví a sufrir un tirón en la espalda, y allí permanecí seis meses en recuperación. Era el momento de decir basta. Ya no daba más. Y lo decidí”.