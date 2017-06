La soja cerró la semana con ganancias

La soja volvió a subir en el mercado de Chicago y cerró la semana con ganancias por encima de los US$ 7, gracias al pronóstico de clima seco y caluroso en Estados Unidos, que dejó sin efecto las estimaciones de un aumento en la producción mundial del poroto por parte del Departamento de Agricultura de ese país (USDA).

El contrato de julio de la oleaginosa subió 0,37% (US$ 1,29) hasta los US$ 345,94 por tonelada y la posición de agosto creció 0,34% (US$ 1,19) y se ubicó en los US$ 347,23 por tonelada por compras técnicas y por el pronóstico de clima caliente y seco en las zonas productoras de Estados Unidos.

A pesar de que los inventarios finales de soja a nivel mundial crecieron, según informó hoy el USDA, por un alza prevista en la producción de Brasil y Argentina, "se revirtió rápidamente" por factores climáticos. Sus subproductos tuvieron comportamientos dispares, con una suba en el aceite de 1,38% (US$ 9,70) hasta los US$ 711,86 por tonelada, mientras que la harina bajó 0,06% (US$ - 0,22) y se comercializó al final de las operaciones a US$ 337,19 por tonelada.

El maíz trepó 0,51% (US$ 0,79) y se ofreció a US$ 152,65 por tonelada, por las altas temperaturas previstas para el Medio Oeste estadounidense, a pesar de que USDA mantuvo las existencias de maíz sin cambios a contramano de lo que esperaba el mercado.

Por último, el trigo cayó 0,77% (US$ - 1,29) y se ubicó en los US$ 163,79 por tonelada "por toma de ganancias y una mayor producción estimada para los Estados Unidos por el USDA tomando por sorpresa al mercado", explicaron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

"Este aumento esperado en la producción termina generando un mayor stock final estimado para la campaña nueva que acaba de comenzar. De esta manera, los stocks finales de trigo de Estados Unidos serán mayores de lo esperado a pesar de la fuerte tormenta de nieve a principios de mayo en donde los analistas se habrían preocupado por el potencial daño a la cosecha en Kansas, el principal estado productor".