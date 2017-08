Con palos para Bullrich, Cristina pidió el voto “para frenar a Macri”

En el cierre de la campaña, criticó a su rival y a Vidal por haber “abandonado la gestión”

En el escenario desde donde habló la ex presidenta estuvieron, mezclados, candidatos y estudiantes de universidades del Conurbano - telam

Con críticas a su rival de Cambiemos, Esteban Bullrich, y a la gobernadora María Eugenia Vidal, eje de la campaña del oficialismo, la ex presidenta Cristina Fernández realizó ayer el último acto proselitista antes de las PASO del próximo domingo y pidió el voto “para ponerle un límite, un freno” al gobierno de Mauricio Macri.

La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana encabezó el acto en la sede de González Catán de la Universidad Nacional de La Matanza, que, dijo, “fue terminada con fondos del municipio pero nunca pudo empezar a funcionar porque el ministerio de Educación de la Nación no gira las partidas”.

Rodeada, en el escenario, por los candidatos de su sector y por estudiantes de universidades del Conurbano, Cristina habló en la última actividad antes de la veda y profundizó lo que fueron sus ejes de campaña: mostrar a las “víctimas del modelo”. Por eso, rescató historias de vida de trabajadores, comerciantes y dueños de pymes que se vieron afectados por las medidas del gobierno de Mauricio Macri.

Incluso, se mostró autocrítica. “A veces no fuimos tan humildes como hubiéramos debido ser”, dijo la ex presidenta, frente a un auditorio colmado de militantes, a quienes pidió expresamente en varias ocasiones que no silben ni insulten a Macri o a Vidal.

Por primera vez, Cristina mencionó ayer en La Matanza a su principal rival en las PASO, el candidato de Cambiemos Esteban Bullrich.

“No puedo dejar de mencionar al ex ministro de Educación, el candidato del presidente y de la gobernadora que elegimos, que no ha hecho bien su trabajo”, disparó la ex presidenta.

En este tramo cuestionó a Bullrich por haber planteado como logro de gestión “un pibe preso todas las semanas”, frase que según la ex mandataria “muestra su verdadera matriz de pensamiento”.

Para Fernández de Kirchner, el gobierno de Macri “no solamente ha desorganizado la vida de los argentinos” sino que además “hemos retrocedido los argentinos porque estamos discutiendo cosas que ningún ciudadano creía que deberíamos discutir”.

“Esto que nos está pasando es producto de que el gobierno no sabe bien cuál es el país que está gobernando y quiénes son sus gobernados”, completó.

“Debemos a través de nuestro voto ponerle un límite a todo esto y volver a reconstruir la dignidad de la ciudadanía”, pidió.

El acto se inició con el discurso de la intendenta local Verónica Magario. Luego, subieron al escenario los estudiantes y se proyectó un video de los spots y el “lado B” de la campaña de la ex presidenta, con escenas de sus distintas actividades, desde el acto de lanzamiento en la cancha de Arsenal hasta el encuentro en su casa con estudiantes secundarios.

Al cierre, subió Cristina, quien señaló que ésta es una elección para que el electorado tenga la “oportunidad de emitir opinión”. Y dijo: “Todos sabemos cuál es el voto más directo, el que más va a entender el gobierno que es un llamado de atención y una advertencia para cambiar el rumbo”.

Incluso le habló a los que fueron votantes de Cambiemos al remarcar que “al gobierno lo van a ayudar si nos ayudan a convencerlo de que cambie el rumbo económico, es clave para la Argentina”.

La referente de Unidad Ciudadana bregó para que “el domingo por la tarde seamos humildes y tengamos humildad y responsabilidad” porque reconoció que “algunas veces no hemos sido tan humildes como debería haber sido y eso también es importante reconocerlo”.

“No mas bronca, ni odio, hay que meter mucha esperanza en esas urnas para volver a soñar y volver a tener futuro”, enfatizó, al cierre del discurso.