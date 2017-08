Ojos universitarios observarán las elecciones del próximo domingo

El trabajo que realiza el observatorio electoral de Derecho, un referente nacional

“Tenemos un buen sistema electoral, con muy buenos controles cruzados. Por eso decimos que no es bueno el mensaje que se baja de judicialización constante de los comicios. Le hace un ruido totalmente innecesario al votante”. Lo dicen en el Observatorio Electoral de la facultad de Derecho de la UNLP, que se ha ganado un prestigio que cruza las fronteras. Hasta apareció en el The New York Times. Y para este domingo, como lo viene haciendo desde su creación en 2012, aportará numerosos ojos para asegurar unos comicios ejemplares.

Aunque no es una autoridad electoral, actúa desde aquel año con la certificación de la Cámara Nacional Electoral y de la Junta Provincial en la materia, para los que son organismo de referencia y consulta.

Han ganado tal reconocimiento que “los fiscales de las fuerzas políticas más antagónicas sienten tranquilidad al saber que hay observadores nuestros. Funcionan como apaciguadores de tensiones y posibles conflictos”, dicen en 48, 6 y 7.

El subdirector ejecutivo del Observatorio, Sebastián López Calendino, dijo a este diario que “entre hoy y mañana (por ayer y hoy) vamos a realizar una capacitación a las autoridades de mesa en el Colegio de Abogados. La inscripción es voluntaria, pero elección tras elección va en aumento. Hacemos una puesta en escena y les explicamos todo, desde que reciben la urna y las boletas hasta el escrutinio, pasando por las contingencias con que pueden llegar a encontrarse”.

El decano de Derecho, Vicente Atela, indicó que “las autoridades de mesa reciben 600 pesos. Por el convenio que mantiene el Observatorio con la Cámara Nacional Electoral, a quienes realizan la capacitación se les pagarán 450 pesos más”.

despues de las 18

“Es que el trabajo es muy arduo. A veces tienen que estar a las 6 en la escuela y no se van hasta después de las 12 de la noche”, acotó López Calendino, quien contó que han hecho la propuesta de que “haya un presidente de mesa de 8 a 18, y a esa hora vaya alguien capacitado exclusivamente en escrutinios. La Cámara ha tomado en cuenta muchas sugerencias nuestras. Y esperemos que esta vez también lo haga, porque lo cierto es que se detectó un 30% de errores en las planillas finales, no por cuestiones asociadas al fraude como algunos pueden pensar, sino por cansancio y confusión. Sólo en La Plata hay 26 boletas distintas”, ejemplificó.

el informe tucuman

El Observatorio de Derecho (www.observatorioelectoralunlp.arg) ha estado presente en elecciones provinciales -como lo hará el próximo domingo- y de otros países, como casi todos los sudamericanos, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña.

El informe de sus observadores -que son convocados públicamente en todo el país- sobre los polémicos comicios tucumanos de 2015, llegó a ser tomado como fuente por la Suprema Corte de aquella provincia para elaborar su fallo definitivo. “No hubo fraude en la elección de gobernador, sino irregularidades graves en varias ciudades pequeñas”, dijo López, quien resaltó que entonces fueron citados por el prestigioso The New York Times.

Trabajan con el mismo protocolo de observación de elecciones que utiliza la OEA. Y elaboran informes que luego se publican en su web, en la de la Cámara Nacional Electoral y de la Junta Electoral Provincial.

“Y nuestra gente está en contacto con el juez electoral de turno, de manera que son una referencia segura”, apuntó Atela.

Finalmente recordaron que realizan charlas en escuelas dirigidas a quienes votan por primera vez (ver aparte).