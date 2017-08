Tevez: "En diez días me reúno con Angelici"

Carlos Tevez habló sobre su futuro y, concretamente, se refirió a su posible retorno a Boca.

"En 10 días me reúno con Angelici y ahí decidiré" tiró el Apache hace pocas horas además de hacer notar de su gran motivación por "ganar la Copa Libertadores y salir por la puerta grande".

Ya es sabido que la dirigencia xeneize quiere convencerlo para que vuelva después de su experiencia en China.

Sobre este tema, el representante del jugador dice que no será fácil su salida del club que lo cuenta actualmente en su plantel.

Tevez, al repesco, fue un poco más cauto pero dejó abierta la puerta al retorno al equipo de los Barros Schelotto. Carlitos habló con una radio argentino y dijo "Estoy contento y feliz acá en China", aunque reconoció que "Gané en lo familiar y perdí en lo futbolístico".

En otro momento de la larga entrevista periodística el ídolo de "la 12" reconoció que cuando estaba en la Argentina "Lo extra futbolístico me saturó la cabeza; me daba fuerzas entrar a la Bombonera, pero durante la semana sufría muchísimo y la gente en nuestra cancha me otorgaba una inyección anímica".