Video: Un hombre murió tras caer por el hueco de un ascensor en un edificio de 14, 33 y 34

Un hombre murió esta mañana al precipitarse por el hueco de un ascensor, en un edificio ubicado en calle 14 entre 34 y 35, informaron fuentes oficiales.

Según los primeros reportes, el fallecido es un operario de una empresa de mantenimiento de ascensores, quien en ese momento estaba realizando tareas de reparaciones.

Por motivos que se investigan, el hombre cayó al vacío y el fuerte impacto le ocasionó la muerte prácticamente en el acto.

Tras el fatídico hecho, un llamado al 911 alertó a un móvil policial que se hizo presente enseguida. Al instante llegaron al lugar una ambulancia del SAME y un equipo de bomberos. No obstante, los especialistas no pudieron hacer más que constatar el deceso.

En el transcurso de la jornada la Policía Científica trabajaba en el inmueble para establecer las circunstancias de lo ocurrido.