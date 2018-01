Nació Nicolás e hizo que su familia recibiera el año en el Hospital de Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Pablo fue el primer bebé de la región que nació con la llegada del 2018. Nadia Nievas, su mamá, tuvo que suspender los festejos de fin de año para ingresar a la guardia del Hospital San Roque de Gonnet donde a las 2 y 35 nació en perfecto estado su segundo hijo. “Estoy re contenta, esperábamos que llegara entre el 1° y el 8 de enero y y no se hizo esperar”, contó la mamá.

Nadia -26- y Pablo Mansino -29 - viven en Punta Lara, ayer celebraron sus 7 años de convivencia y el pequeño Nicolás, a su manera, se sumó al festejo con Emilia, su hermana de 2 años.

“La hermanita está muy contenta, le gustan los bebés y a cada rato le pone y le saca el chupete”, aseguró la mamá.

El recién nacido pesó 3,640 Kg y midió 50 centímetros, llegó por parto natural y ya se alimenta.

Las señales de que tal vez llegaría el primero de año las dio el viernes cuando la madre tuvo que ir a la guardia del Hospital Cestino por un malestar propio del final del embarazo.

“El sábado volví a los controles y me dijeron que si las contracciones se hacían mas fuertes regresara; el sábado me lo pasé en la cama, pero el domingo el médico del Hospital Cestino me dijo que ya estaba con dilatación y que viniera al Hospital de Gonnet”, contó Nadia.

El 31 a las 21:30 la pareja no tuvo mas remedio que ingresar al hospital y con ellos un buen número de familiares que los acompañó hasta la sala de espera y montó un mini festejo para esperar la llegada de Nicolás.

“Fue muy curioso porque a las 12 yo miraba los fuegos artificiales por la ventana, no creí que íbamos a pasar el 31 acá; a las 2 entré a sala de partos y a la media hora ya había nacido”, señaló la mamá que trabaja como estilista.

Con la familia a pocos metros, Nadia destacó que se sintió muy acompañada por todos.

Mientras la abuela Carmen se encargó de entretener y cuidar a Emilia, la abuela Elsa llevó hasta el hospital algo de comida y bebidas para los que esperaron el nacimiento de Nicolás.

“Los que estaban en la sala pudieron hasta brindar y Pablo estuvo con ellos hasta que llegó el momento que lo invitaron a presenciar el parto; estamos muy felices porque Nicolás está muy bien y es tranquilo, lo único que pensamos es que por haber nacido un 1° de año se va a quedar sin fiestas de cumpleaños”, dijo la mamá, mientras obsevaba el sueño imperturbable de su pequeño.