Las reservas del Central cerraron en 55.732 millones de dólares

El Banco Central informó hoy que las reservas internacionales finalizaron en US$ 55.732 millones, aumentando US$ 677 millones respecto al cierre del viernes pasado.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 44 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación.

Se realizó la cancelación de intereses de los títulos públicos Discount en US$ Ley Argentina por el equivalente de US$ 20 millones. Por último, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 33 millones.

Este dato se encuentra sujeto a ajustes por cierre. Como es habitual, el dato contable consolidado se publicará en dos días.