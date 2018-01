La NBA no se detuvo con el fin del 2017: ocho encuentros cerraron el año

| Publicado en Edición Impresa

El mejor básquet del mundo no conoce de pausas. Y es por eso mismo, que uno de los espectáculos deportivos que más ha crecido globalmente en los últimos años, es la NBA. Con partidos que se juegan durante la Navidad y algunos otros que sirven para recibir al venidero año, el mundo de la naranja ha sabido posicionarse y convertirse en el deporte más seguido en todo el terreno norteamericano. Y la noche de ayer no fue la excepción a la regla. Sin presencia argentina, ya que los San Antonio Spurs no tuvieron acción, ocho interesantes, representaron el cierre del 2017 en la National Basketball Association.

Dos de los candidatos a posicionarse en lo más alto de la temporada regular en sus respectivas conferencia, lograron sacar sus partidos adelante y seguir sumando. En uno de los cotejos más interesantes que dejó el año que se fue, Houston Rockets derrotó a Los Ángeles Lakers, en doble suplementario, por 148-142, con 40 puntos y 11 asistencias de su figura, James Harden.

Por el lado del Este, Boston Celtics tuvo que sufrir en demasía para superar a unos débiles Brooklyn Nets, por 108-105, liderados por los 28 puntos y 8 tableros de Kyrie Irving.

La sorpresa de la noche estuvo situada en Oklahoma, ya que el quipo local, ubicado en la 5ta posición en el Oeste, cayó ante un muy desmejorado Dallas Mavericks, 12do en la misma conferencia, por 116-113. El goleador del equipo que supo ser campeón en la temporada 2010-2011, fue el ex Golden State, Harrison Barnes.

Otros resultados

Los marcadores de los restantes cinco partidos que se disputaron durante la última jornada del 2017, arrojaron los siguientes resultados: Washington Wizards 114-Chicago Bulls 110; Indiana Pacers 90-Minnesota Timberwolves 107; Phoenix Suns 110-Philadelphia Sixers 123; Los Angeles Clippers 106-Charlotte Hornets 98 y Memphis Grizzlies 114- Sacramento Kings 96.