Boca vuelve al trabajo entre escándalos, deseos y objetivos

El equipo del Mellizo regresa a las prácticas de cara a un 2018 que lo tendrá con un sólo norte a seguir: ganar la Copa Libertadores

El plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto se reunirá desde las 9:30 en el predio que el club de La Ribera dispone en Casa Amarilla. La primera jornada de trabajo consistirá solamente en estudios clínicos y mediciones físicas para evaluar a todos los jugadores y saber en qué condición retornaron luego de encontrarse licenciados por 22 días. Los entrenamientos más característicos de este momento del año, por su parte, comenzarán en la jornada de mañana, en la localidad de Cardales, en el norte bonaerense.

Boca trabajará en dicha locación, desde mañana y hasta el sábado 13. Luego, al día siguiente dará comienzo a un breve fixture de amistosos, que tiene como plato fuerte el superclásico con River Plate, el domingo 21 a las 22, en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Las caras nuevas

En la vuelta de las vacaciones, el Mellizo Barros Schelotto ya contará con dos refuerzos y muy probablemente sume un tercero esta misma semana cuando terminen de resolverse las pequeñas diferencias por el defensor lateral izquierdo ex San Lorenzo de Almagro, Emmanuel Mas.

Los rostros nuevos que vestirán la azul y oro cuando comience a rodar la pelota en el 2018 serán el del delantero Ramón “Wanchope” Ábila, procedente de Huracán, y el del lateral-volante derecho Julio Buffarini, que proviene del San Pablo de Brasil.

Mas, que al igual que el defensor cordobés fue campeón de la Libertadores en 2014 con San Lorenzo, permanece en el país a la espera del acuerdo final entre la dirigencia “xeneize” y su actual club, el Trabzonspor de Turquía. Una vez resuelta su situación, en Boca apuntarán todos los cañones a conseguir el máximo anhelo en materia de refuerzos: Carlos Tevez.

Sigue el cuento chino por el apache Tevez

Desde Boca se sabe que poco pueden hacer ellos para apurar o concretar algo que depende, en mayor medida, de lo que pueda resolver el jugador. Al respecto, la estrategia xeneize para lograr la vuelta del ídolo, es que primero resuelva su situación personal con el Shanghai Shenhua de China, algo que no parece fácil.

El Apache tiene vínculo con esa entidad hasta fines de 2018 y los chinos están dispuestos a rescindir si recuperan una parte de la suculenta inversión que realizaron al momento de contratarlo, en diciembre de 2016.

Tevez goza actualmente de una licencia y debería reintegrarse al club asiático el próximo jueves, pero ya tomó la decisión de no volver bajo ninguna circunstancia, por lo que su representante Adrián Roucco no descartó el retiro en caso de que no prospere su regreso a Boca.

Copa Libertadores 2018, el deseo

Con cierto margen en el certamen doméstico, (3 puntos sobre San Lorenzo y 15 sobre River), el equipo del Mellizo tiene una sola obsesión para el calendario actual: y ese es ganar la Copa Libertadores.

Con refuerzos de jerarquía y un plantel que ha demostrado su mejor nivel y que no suelta la punta del campeonato desde el diciembre del 2016, por Casa Amarilla se intentará lograr algo que el equipo de La Ribera no logra desde aquella mágica noche de Riquelme ante Gremio de Porto Alegre, en 2007. Es por esto, que todas las miradas de Boca estarán apuntadas a volver a alzarse con el máximo trofeo de clubes a nivel sudamericano.